Hilti a renoué avec la croissance après quatre mois en 2021

Zurich (awp) - Tirant profit de la reprise de l'activité mondiale de construction, Hilti a bien entamé l'année 2021. Renouant avec la croissance, le spécialiste liechtensteinois de l'outillage et des systèmes de fixation a vu ses ventes s'étoffer en un an de 14,7% entre janvier et fin avril, à 1,92 milliard de francs suisses.

Exprimée en devises locales, la croissance des revenus s'est inscrite à 16%, précise jeudi le groupe établi à Schaan. Si la vigoureuse reprise des affaires après quatre mois en 2021 repose sur un effet de base, le géant de la principauté n'en relève pas moins une progression de son chiffre de 6% au regard de la période correspondante de 2019.

"La tendance à la reprise dans le secteur mondial de la construction s'est poursuivie et nous avons bien commencé le nouvel exercice", s'est félicité le directeur général de Hilti, Christoph Loos, cité dans le communiqué. Le groupe aux valises d'outils rouge note cependant que l'actuelle croissance, reposant sur un effet de base, n'est pas indicative pour les mois à venir.

Pour l'ensemble de l'année, Hilti continue ainsi d'anticiper une expansion de ses affaires en monnaies locales dans une fourchette haute à un chiffre, soit plus de 5%.

Ventilées selon les régions, les ventes se sont envolées de près d'un quart (+24,6%) en Europe à 1,02 milliard de francs suisses. A taux de change constants, le hausse s'est fixée à 22%. Sur son principal marché, Hilti a non seulement bénéficié d'une solide croissance dans le nord du Vieux-Continent, mais aussi d'une reprise dynamique dans les pays méditerranéens.

Dans les Amériques, l'augmentation de 4,3% à 486 millions de francs suisses a concerné l'ensemble des pays, Hilti signalant des évolutions particulièrement favorables au Canada et au Brésil. Dans la zone Asie/Pacifique, les ventes se sont étoffées de 13,2% (+13,6% à ttc) à 240 millions, en dépit d'une situation sanitaire critique en Inde.

La région constituée par l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et Afrique a revanche essuyé un repli des ventes de 1,7% à 177 millions de francs suisses, leur niveau demeurant inférieur à celui atteint avant l'éclatement de la pandémie de Covid-19. Notant cependant une évolution favorable des taux de changes, Hilti indique que le chiffre d'affaires exprimé en devises locales a crû de 5%, en dépit d'une situation toujours difficile au Moyen-Orient.

L'an dernier, Hilti a dégagé un chiffre d'affaires de 5,3 milliards de francs suisses, en baisse de 9,6% par rapport à 2019. Le bénéfice net a lui chuté de 10,2% à 531 millions et le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) fléchi de 7% à 728 millions.

