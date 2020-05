Hilti a souffert du coronavirus sur les quatre premiers mois

Zurich (awp) - Le spécialiste liechtensteinois de l'outillage Hilti a souffert des conséquences de la pandémie de coronavirus sur les quatre premiers mois de l'année. Les perspectives pour la suite de l'exercice sont moroses.

Les ventes ont chuté de 13,1% à 1678 millions, soit un repli de 8,2% en monnaies locales (ML) comparé à la même période un an plus tôt. La pandémie de coronavirus est venue mettre un coup d'arrêt au bon démarrage de l'année, a indiqué la société mardi.

Dès février, les activités dans le nord de l'Asie ont souffert et dès la mi-mars, l'ensemble des marchés s'est trouvé en repli. La chute des ventes a toutefois été moins forte dans les pays où les activités de construction se sont poursuivies, comme en Allemagne, en Scandinavie et aux Etats-Unis, nuance la société.

En France, en Italie et en Espagne, le déclin a été brutal, dans la mesure où tous les chantiers étaient à l'arrêt. En plus de la baisse des activités, l'appréciation du franc a fortement pesé sur la performance, responsable d'environ 5 points de pourcentage de la baisse enregistrée sur les quatre premiers mois.

Toutes les zones géographiques ont essuyé une baisse des ventes, plus marquée en Europe (-15,5% ou -10,6% en ML), en Amérique latine (-21,4% ou -5,0% en ML), en Asie-Pacifique (-14,2% ou -8,6% en ML) et en Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique (-14,3% ou -8,1% en ML). L'Amérique du Nord (-6,3% ou -3,3% en ML) a mieux résisté.

Selon les estimations actuelles, Hilti table sur une chute de 10% des ventes en monnaies locales pour l'ensemble de l'année et de 15% en franc suisse. Ces estimations partent du principe que le deuxième trimestre sera difficile mais que les choses s'amélioreront graduellement par la suite.

Mesures d'économies

Pour faire face à la crise, Hilti a mis en place une série de mesures temporaires, les prochains mois diront si elles sont suffisantes. "Seuls quelques pays dans le nord de l'Asie où les activités se stabilisent, permettent d'être prudemment optimiste", affirme Christoph Loos, directeur général (CEO) du groupe.

Début avril, le groupe a déjà annoncé une révision à la baisse de ses objectifs de recettes pour 2020. A la mi-mars, la direction tablait encore à une croissance annuelle des recettes de 5% en monnaies locales. En 2019, le chiffre d'affaires a atteint 5,9 milliards de francs suisses (+4,3%).

Le groupe présente un modèle d'affaires basé sur la vente directe avec des coûts fixes très élevés. La chute des revenus va donc affecter la rentabilité, attendue stable jusqu'ici.

Un "paquet de mesure" a été annoncé en avril pour faire face à la crise, avec notamment du chômage partiel et des réductions de salaires. En outre, la société liechtensteinoise a décrété un gel à l'embauche, ainsi que l'annulation des voyages d'affaires et d'événements majeurs en 2020.

Les propriétaires de Hilti vont également apporter leur soutien: Martin Hilti Familiy Trust, actionnaire unique, a octroyé un crédit de 200 millions de francs suisses afin de garantir des liquidités à l'entreprise.

Le groupe fondé en 1941 est présent de 120 pays et emploie 30'000 personnes.

ol/jh