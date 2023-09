Zurich (awp) - Le groupe liechtensteinois Hilti a connu une croissance marquée sur les huit premiers mois de l'année, malgré la force du franc qui a affecté la performance sans néanmoins la plomber. Le chiffre d'affaires a gonflé de 5,0% sur un an à 4,31 milliards de francs suisses.

En monnaies locales (ML), la progression a atteint 11,3%, indique jeudi le fabricant d'outillage pour la construction et de systèmes de fixation. Presque toutes les régions ont connu une hausse significative des recettes entre janvier et août.

En Europe et sur le continent américain, l'augmentation des revenus a frôlé les 12% (en ML) à respectivement 2,19 milliards et 1,26 milliards de francs suisses. La croissance s'est révélée encore plus importante en Asie-Pacifique, où les recettes ont bondi de 16,5% à 528 millions. La zone Europe de l'est, Moyen-Orient et Afrique constitue la seule exception (-2,3% à 332 millions)

La force du franc a causé un impact négatif de 6,3% sur le chiffre d'affaires, précise la société sise à Schaan.

Le résultat opérationnel a atteint 466 millions de francs suisses, soit une augmentation de près de 18,9%, alors que le bénéfice net s'est étoffé de 17,1% à 335 millions.

A fin août, le flux de trésorerie disponible (hors acquisitions) était retourné en territoire positif, à 163 millions de francs suisses contre -189 millions auparavant.

Cité dans le communiqué, le directeur général Jahangir Doongaji évoque des résultats conformes aux attentes. Les chaînes d'approvisionnement commencent à se reprendre, contrairement à un marché de la construction marqué par les incertitudes et dont la santé varie selon les pays.

En raison d'une base de comparaison défavorable - soit une forte croissance au cours des quatre derniers mois de 2022, un ralentissement devrait intervenir entre septembre et décembre. La croissance des recettes en monnaies locales est attendue sous les 10% d'ici la fin de l'année.

