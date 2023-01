Hilti profite d'une solide progression des recettes en 2022

Zurich (awp) - Le fabricant d'outillage pour la construction et de systèmes de fixation Hilti a vu ses recettes progresser de 6,2% en 2022 à 6,3 milliards de francs suisses. En monnaies locales, la hausse atteint 10,0% sur un an, indique la société liechtensteinoise mercredi.

Si les quatre derniers mois de l'année ont été particulièrement difficiles, le lancement du nouveau système de batterie Nuron en Amérique du Nord et en Europe a été un "moteur de croissance important", souligne le directeur général (CEO) d'Hilti, Jahangir Doongaji, cité dans le communiqué.

Par région, l'Amérique affiche la plus forte croissance en monnaies locales, avec un bond de 16,5% tandis que l'Europe inscrit une progression de 9,6%. En Asie/Pacifique, les activités ont été freinées par les restrictions sanitaires en Chine, la croissance s'établissant à 8,2%. Enfin, la guerre en Ukraine, et les sanctions qu'elle a entraîné à l'encontre de la Russie, a fortement pesé sur les affaires de la région Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique, où un repli de 2,3% des recettes a été essuyé.

Au vu de l'inflation qui perdure et des taux d'intérêt qui progressent, ainsi que des tensions géopolitiques et du ralentissement économique, la situation devrait rester volatile en 2023. Malgré tout, Hilti vise une croissance des ventes en monnaies locales comprise entre 6 et 9% pour l'année en cours.

Les résultats détaillés seront publiés le 17 mars.

