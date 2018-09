Hilti signe de bonnes performances et veut encore s'améliorer

Zurich (awp) - Le spécialiste liechtensteinois de l'outillage et des systèmes de fixation Hilti a enregistré des résultats à la hausse au cours des huit premiers mois et table sur une croissance à deux chiffres des recettes pour l'ensemble de l'année.

Son chiffres d'affaires a grimpé de 14,7% sur un an pour atteindre 3,7 milliards de francs suisses. Le résultat d'exploitation a augmenté de 7,6% à 456 millions. Quant au bénéfice net, il a atteint 329 millions de francs suisses (+4,5%).

En Amérique du Nord (+12,2%), en Europe (+12,4%) et dans la région Europe de l'Est/Moyen-Orient/Afrique (+14%) les recettes ont particulièrement avancé. La hausse a été moindre en Asie/Pacifique (+9,1%) et en Amérique latine (+7,4%) en raison des dévaluations monétaires liées aux tensions politiques dans plusieurs pays. Les incertitudes ont aussi augmenté en Turquie et en Russie.

Le flux de trésorerie, sans les acquisitions, a lui baissé de 68%, atteignant 45 millions de francs suisses. Les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 17,6%, à 225 millions de francs suisses et le nombre d'employés a lui crû à 28 566 personnes (+ 9,6%).

Si les incertitudes à propos de la politique mondiale et de la volatilité des devises ne s'aggravent pas, Hilti compte sur une croissance des ventes à deux chiffres pour l'exercice 2018.

Selon le directeur général de Hilti, Christoph Loos, cité dans le communiqué mercredi, l'entreprise "continue à progresser à des taux à deux chiffres et plus rapidement que le marché mondial de la construction, même si la situation politique mondiale est devenue plus imprévisible."

