Hirslanden: le chiffre d'affaires augmente, la rentabilité s'améliore

Zurich (awp) - Les cliniques Hirslanden ont vu leurs recettes croître l'année dernière, retrouvant leur niveau d'avant la pandémie. La rentabilité a également été améliorée, a indiqué mercredi la chaîne de cliniques privées.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 6% sur un an à 1,89 milliard de francs suisses tandis que la marge brute d'exploitation (Ebitda) a connu une amélioration, passant de 15,1% à 15,6%.

Le directeur général (CEO) Daniel Liedtke a exprimé ses remerciements au personnel, très engagé "tout au long de la période difficile et éreintante qu'a été la pandémie de Covid-19". Une enveloppe de 4 millions de francs suisses a été constituée pour le versement d'une prime exceptionnelle.

Depuis le début de la pandémie, les cliniques Hirslanden ont pris en charge environ 2500 patients atteints du Covid-19, dont près d'un quart aux soins intensifs. Près de 1,1 million de vaccins contre le Covid-19 ont été également administrés.

Le groupe Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans dix cantons. Il gère également cinq centres de chirurgie ambulatoire, 18 instituts de radiologie et six instituts de radiothérapie. Le groupe compte 2'515 médecins partenaires et 11'025 collaborateurs, dont 551 praticiens salariés.

