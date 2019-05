Hirslanden: rentabilité annuelle pénalisée par la réglementation

Zurich (awp) - Le groupe de cliniques privées Hirslanden a réussi à augmenter ses recettes l'année dernière, mais le contexte réglementaire n'a pas été favorable à la rentabilité. La société zurichoise entend poursuivre ses mesures d'économies.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% à 1,8 milliard de francs suisses sur l'exercice 2018/2019, clos fin mars, alors que le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est contracté de 10% à 285 millions. La marge opérationnelle a quant à elle reculé de 2,3% à 16,0%.

Hirslanden a invoqué, jeudi dans un communiqué, un "contexte de limitations réglementaires". Ces dernières se composent d'une baisse des tarifs réglementaires pour les soins ambulatoires (Tarmed) et de listes d'opérations ne pouvant être réalisées que de manière ambulatoire et non plus en stationnaire.

Face à ces difficultés, Hirslanden a réalisé des réductions de coûts pour un montant total de 21 millions de francs suisses sur l'exercice écoulé, notamment par un abaissement des frais liés au matériel, au personnel et l'administration. Ces mesures doivent être poursuivies sur le nouvel exercice.

al/jh