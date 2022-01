Hoffmann Green Cement Technologies : Bilan semestriel S2 2021 du contrat de liquidité confié à PORTZAMPARC - Groupe BNP PARIBAS

Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (Paris:ALHGR) (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, est cotée sur Euronext Growth Paris.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 554 titres ALHGR,

137.699,42 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 7 novembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

300.000,00 euros.

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 29 228 titres 764 445,69 € 404 transactions Ventes 25 793 titres 684 152,74 € 361 transactions

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés sans clinker avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

