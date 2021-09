Hoffmann Green Cement Technologies : annonce la délivrance de son brevet H-P2A en Europe

Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (Paris:ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce aujourd’hui la délivrance d’un brevet européen pour sa technologie H-P2A.

Cette seconde délivrance pour la technologie H-P2A, après celle obtenue aux États-Unis en 2020, permet de renforcer la protection de la propriété intellectuelle de la Société Hoffmann Green Cement et donc d’accroître ses barrières à l’entrée sur le marché des ciments décarbonés. Après plus de cinq années d’instructions, le brevet H-P2A a été validé par l’Office Européen des Brevets sous le numéro 3274315.

Pour rappel, la technologie H-P2A (Haute Performance Activation Alcaline) est une technologie géopolymère permettant de formuler des ciments décarbonés, sur la base de co-produits issus de l’industrie, destinés au marché des mortiers et colles industrielles.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Puisque que la décarbonation du secteur de la construction est un enjeu capital notamment en Europe, nous sommes fiers d’annoncer l’obtention du brevet pour notre technologie H-P2A sur ce territoire. En phase avec notre stratégie d’innovation, le franchissement de ce nouveau jalon récompense l’investissement entrepris depuis la création de la Société en matière de protection de notre propriété intellectuelle. La délivrance de ce brevet européen va permettre de lancer la commercialisation de cette technologie dès 2022 en France et en Europe. »

Les caractéristiques de la technologie H-P2A :

Composition du ciment issu de cette technologie : argile flashée mélangée avec du silicate et activateurs et sur-activateurs spécifiquement formulés par la Société

Une résistance à l’arrachement sur béton supérieure à 25 MPa pour le ciment H-P2A

Un ciment H-P2A se présentant sous la forme d’un bi-composant constitué soit d’une poudre active et d’une solution liquide ou de deux pâtes à mélanger pour obtenir un effet de durcissement rapide

Une parfaite compatibilité avec les processus de production existants

Destiné au marché des formulateurs pour la fabrication de colles 100% minérales, non inflammables et sans composé organique volatil (COV)

Calendrier financier :

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2021, le 20 septembre 2021 (avant ouverture des marchés)

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

