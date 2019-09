Hoffmann Green Cement Technologies : lance son projet d'IPO

18/09/2019 | 09:21

Hoffmann Green Cement Technologies annonce aujourd'hui l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).



Cette approbation constitue la première étape du projet d'introduction en bourse de la Société sur le marché Euronext Growth Paris.



Hoffmann Green, qui considère être le 6ème cimentier français, a pour ambition d'accélérer son développement et de devenir le leader du ciment décarboné en France avec une capacité de production portée de 50 000 actuellement à 550 000 tonnes de ciment par an d'ici 2024.



Julien Blanchard, Président du Directoire et co-fondateur de Hoffmann Green Cement Technologies, a déclaré : ' Les technologies que nous avons mises au point nous permettent aujourd'hui de produire des ciments dont l'empreinte carbone est réduite de façon très significative par rapport au ciment traditionnel. Fort d'un carnet de commandes déjà significatif, et d'un positionnement à forte valeur ajoutée dans un marché qui doit entamer sa transition énergétique, je suis convaincu que nous pouvons initier un véritable changement de paradigme dans le secteur de la construction. '



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.