Hoffmann Green Cement Technologies : Bilan semestriel S1 2021 du contrat de liquidité confié à PORTZAMPARC - Groupe BNP PARIBAS

Hoffmann Green Cement Technologies (Paris:ALHGR) (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, est cotée sur Euronext Growth Paris.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6 119 titres ALHGR,

217.992,37 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 7 novembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

300.000,00 euros.

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 10 099 titres 281 374,53 € 114 transactions Ventes 11 730 titres 350 506,50 € 158 transactions

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés sans clinker avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

ANNEXE : PORTZAMPARC - Groupe BNP PARIBAS du 04/01/2021 au 29/06/2021

Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon

agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon

agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de

transactions Nombre

de titres Capitaux Date Nombre de

transactions Nombre

de titres Capitaux 04/01/2021 2 200 5040 04/01/2021 3 300 7670,01 05/01/2021 3 300 7590 05/01/2021 2 119 3038,3 06/01/2021 1 100 2490 06/01/2021 3 217 5506,7 08/01/2021 1 1 27,1 07/01/2021 8 800 21140 11/01/2021 4 330 9543,01 08/01/2021 17 1250 36120 12/01/2021 2 200 5980 11/01/2021 7 649 19434,5 09/04/2021 11 1109 31861,13 12/01/2021 4 340 10522,01 12/04/2021 3 300 8580 13/01/2021 6 380 11704 13/04/2021 2 200 5890 14/01/2021 8 800 25820 15/04/2021 2 200 5910 18/01/2021 2 100 3425 16/04/2021 2 200 5770 19/01/2021 1 50 1730 19/04/2021 7 700 19680,01 20/01/2021 7 350 12600 20/04/2021 6 600 16099,98 21/01/2021 2 100 3790 22/04/2021 2 158 4485,6 22/01/2021 3 150 5650,01 11/05/2021 5 516 15300,02 25/01/2021 1 50 1890 12/05/2021 1 1 30,6 27/01/2021 3 300 10800 19/05/2021 1 1 30 29/01/2021 2 100 3475 20/05/2021 2 200 5970 01/02/2021 4 200 7040 26/05/2021 1 60 1800 11/02/2021 1 100 3450 27/05/2021 2 148 4425,6 12/02/2021 1 89 3115 28/05/2021 2 200 5850 23/02/2021 1 10 346 31/05/2021 2 200 5760 10/03/2021 4 310 10405 01/06/2021 1 29 829,4 11/03/2021 1 22 745,8 04/06/2021 5 492 14056 12/03/2021 1 100 3410 07/06/2021 7 621 16970,69 12/04/2021 1 100 2900 08/06/2021 4 314 8399,59 13/04/2021 1 50 1500 09/06/2021 4 400 10420 21/04/2021 3 250 6890 11/06/2021 1 100 2652,5 22/04/2021 1 25 745 14/06/2021 2 200 5270 23/04/2021 1 100 3400 16/06/2021 3 251 6682 05/05/2021 2 100 3090 17/06/2021 1 1 26,3 07/05/2021 1 2 61,4 18/06/2021 4 301 8067,61 10/05/2021 2 200 6200 21/06/2021 1 24 652,8 12/05/2021 3 201 6150,6 22/06/2021 2 101 2777,5 17/05/2021 3 230 7069,99 23/06/2021 3 240 6570 19/05/2021 2 49 1489,2 25/06/2021 2 200 5470 20/05/2021 1 100 3000 28/06/2021 5 500 13700 21/05/2021 1 37 1124,8 29/06/2021 2 101 2697,1 27/05/2021 1 10 303 30/06/2021 3 300 8019,99 31/05/2021 2 125 3695 01/06/2021 2 100 2905 02/06/2021 1 100 2920 03/06/2021 1 50 1460 04/06/2021 2 100 2945 07/06/2021 2 129 3586,5 09/06/2021 1 14 379,4 10/06/2021 3 300 7950 14/06/2021 1 100 2680 15/06/2021 4 400 10750 16/06/2021 1 19 518,7 17/06/2021 5 401 10756,3 18/06/2021 4 401 10967,19 21/06/2021 4 400 11300 22/06/2021 2 100 2855 23/06/2021 3 300 8349,99 24/06/2021 1 100 2750 25/06/2021 3 250 6960 29/06/2021 1 1 27,1

