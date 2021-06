Hoffmann Green Cement Technologies : Compte-rendu de l'Assemblée générale mixte du 4 juin 2021, à huis clos

Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société ») (Paris:ALHGR), pionnier du ciment décarboné, informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte s’est tenue, à huis clos, le vendredi 04 juin 2021 à 14h00 à Bournezeau, sous la présidence de Monsieur Eric Cougnaud, Président du Conseil de surveillance.

A l’issue de cette Assemblée générale mixte, Hoffmann Green Cement Technologies informe ses actionnaires que le nombre d'actions détenues par les actionnaires ayant voté par correspondance ou par procuration était de 12.428.186 sur les 13.597.249 actions ayant le droit de vote, représentant un quorum de 91,40 %. Toutes les résolutions de cette Assemblée générale mixte ont été adoptées. La Société souhaite remercier l’ensemble de ses actionnaires pour leur engagement et leur soutien. Les résultats détaillés des votes par résolution lors de cette Assemblée générale mixte sont les suivants :

Résolution n° Résolution Votes

POUR en nombre de voix Votes CONTRE en nombre de voix Votes ABSTENTION en nombre de voix Votes En % Résultats du vote Assemblée Générale Ordinaire 1 Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 19 751 984 0 0 Pour 100,00% Résolution Adoptée Contre 0,00% Abstention 0,00% 2 Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 19 751 984 0 0 Pour 100,00% Résolution Adoptée Contre 0,00% Abstention 0,00% 3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 19 751 984 0 0 Pour 100,00% Résolution Adoptée Contre 0,00% Abstention 0,00% 4 Examen du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de la convention réglementée 19 582 345 169 639 0 Pour 99,14% Résolution Adoptée Contre 0,86% Abstention 0,00% 5 Renouvellement du mandat de Madame Alessandra Gaudio en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société 19 715 877 0 36 107 Pour 100,00% Résolution Adoptée Contre 0,00% Abstention 0,00% 6 Renouvellement du mandat de Monsieur Thierry Didelon en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société 19 414 452 301 425 36 107 Pour 98,47% Résolution Adoptée Contre 1,53% Abstention 0,00% 7 Nomination de Madame Isabelle Mommessin en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société 19 364 372 387 512 100 Pour 98,04% Résolution Adoptée Contre 1,96% Abstention 0,00% 8 Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil de surveillance 19 723 108 28 876 0 Pour 99,85% Résolution Adoptée Contre 0,15% Abstention 0,00% 9 Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 18 127 860 1 624 124 0 Pour 91,78% Résolution Adoptée Contre 8,22% Abstention 0,00% Résolution n° Résolution Votes

POUR en nombre de voix Votes CONTRE en nombre de voix Votes ABSTENTION en nombre de voix Votes En % Résultats du vote Assemblée Générale Extraordinaire 10 Délégation de compétence à consentir au Directoire à l’effet d’émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société 19 318 596 433 388 0 Pour 97,81% Résolution Adoptée Contre 2,19% Abstention 0,00% 11 Délégation de compétence à consentir au Directoire à l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-136 (...) 19 023 412 710 458 18 114 Pour 96,40% Résolution Adoptée Contre 3,60% Abstention 0,00% 12 Délégation de compétence à consentir au Directoire en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes 18 874 626 859 244 18 114 Pour 95,65% Résolution Adoptée Contre 4,35% Abstention 0,00% 13 Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter, conformément à l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l’occasion d’émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription 19 254 194 497 690 100 Pour 97,48% Résolution Adoptée Contre 2,52% Abstention 0,00% 14 Délégation de compétence à consentir au Directoire à l’effet de procéder à l’émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions (...) 19 733 770 100 18 114 Pour 100,00% Résolution Adoptée Contre 0,00% Abstention 0,00% 15 Limitation globale des autorisations d’émission en numéraire 19 751 884 0 100 Pour 95,82% Résolution Adoptée Contre 4,18% Abstention 0,00% 16 Délégation de pouvoirs à consentir au Directoire à l’effet d’émettre des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’un échange de titres financiers 18 546 838 1 187 032 18 114 Pour 93,98% Résolution Adoptée Contre 6,02% Abstention 0,00% 17 Autorisation à donner au Directoire à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés liées 18 046 426 1 705 558 0 Pour 91,37% Résolution Adoptée Contre 8,63% Abstention 0,00% 18 Autorisation à donner au Directoire à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés de la Société ou des sociétés liées 17 563 396 2 188 588 0 Pour 88,92% Résolution Adoptée Contre 11,08% Abstention 0,00% 19 Délégation de pouvoirs à consentir au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l’article L. 225-130 du Code de commerce 19 723 108 28 876 0 Pour 99,85% Résolution Adoptée Contre 0,15% Abstention 0,00% 20 Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions 18 989 220 762 764 0 Pour 96,14% Résolution Adoptée Contre 3,86% Abstention 0,00%

Le procès-verbal et un replay audio de l’Assemblée générale mixte seront disponibles prochainement sur le site internet de la Société : https://www.ciments-hoffmann.fr/investisseurs/espace-actionnaires/assemblees-generales/

Calendrier financier :

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2021, le 20 septembre 2021 (avant ouverture des marchés)

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondée en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés sans clinker avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green Cement, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

