Hoffmann Green Cement Technologies : signe une convention de partenariat avec Podeliha, opérateur de référence du logement social des Pays de la Loire, filiale régionale du Groupe Action Logement

Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce la signature d’une convention de partenariat avec Podeliha, opérateur de référence du logement social appartenant au groupe Action Logement.

Podeliha, gestionnaire de plus de 26 000 logements locatifs dans la région des Pays de la Loire, est un acteur engagé dans la réduction de l’empreinte carbone du secteur de la construction. La convention signée avec Hoffmann Green Cement a pour objet de valoriser, promouvoir et prescrire les ciments à basse empreinte carbone sans clinker.

Ce partenariat concrétise l’engagement de Podeliha à soutenir le développement des bâtiments bas-carbone performants et matérialise sa politique d’innovation et de promotion du savoir-faire local au service d’une offre de construction plus respectueuse de l’environnement.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes ravis de la signature de ce partenariat qui est bénéfique à la fois pour la dynamique commerciale actuelle d’Hoffmann Green Cement et plus largement pour le développement des solutions bas carbone dans le secteur de la construction de la région des Pays de la Loire. Podeliha est un leader de référence du logement social des Pays de la Loire. La promotion des ciments à basse empreinte carbone sans clinker auprès de nombreux acteurs de la construction et de l’écosystème de Podeliha est un soutien fort au développement d’Hoffmann Green dans sa région. Cette convention prouve aussi qu’il est possible de concilier logement social et haute performance environnementale dans le secteur de la construction ».

Gonzague Noyelle, Directeur général de Podeliha, ajoute : « L’objectif de cette convention est de construire et de valoriser les bâtiments performants à faible empreinte carbone dans la région des Pays de la Loire. En tant qu’entreprise dotée d’une mission d’intérêt général, nous sommes fiers de ce partenariat avec Hoffmann Green Cement qui nous offre la possibilité d’appliquer dès aujourd’hui nos engagements en matière de responsabilité environnementale, de promotion du savoir-faire local et d’innovation ».

Calendrier financier :

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2021, le 20 septembre 2021 (avant ouverture des marchés)

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À propos de Podeliha

PODELIHA, filiale régionale d’Action Logement Immobilier, se positionne comme un opérateur de référence du logement social de la région des Pays-de-la-Loire. Au 31 décembre 2020, PODELIHA gère un parc locatif de plus de 26 000 logements hlm destinés principalement aux familles. Depuis quelques années, la société développe une offre de logements meublés pour étudiants ou jeunes actifs sous la marque Viv@ppart’, ainsi que des logements adaptés pour les seniors labellisés HSS Plus (Habitat Senior Services). Au total, près de 52 000 personnes sont logées par Podeliha sur plus de 250 communes de la région des Pays-de-la-Loire. Principalement implantée sur le département de Maine-et-Loire (49) en raison de son histoire, la société est également présente en Loire-Atlantique (44), en Mayenne (53), en Sarthe (72) et en Vendée (85).

Pour plus d’informations : https://www.podeliha.fr/

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210620005081/fr/