Hoffmann Green Cement Technologies : renforce son équipe de Direction avec la nomination de Stéphanie Bondoux en tant que Directrice de la certification et de l'homologation

Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (Paris:ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce la nomination de Stéphanie Bondoux, en qualité de Directrice de la certification et de l'homologation.

En France, les normes techniques et les règles de l’art à respecter dans le secteur de la construction sont nombreuses et évolutives. Dans l’objectif de maintenir Hoffmann Green au meilleur standard de l’industrie, la Société a décidé de nommer Stéphanie Bondoux en tant que Directrice de la certification et de l'homologation.

Cette nomination a ainsi pour but d’objectiver la performance, la durabilité des solutions et la sécurité des diverses applications tout en favorisant la politique d’innovation, ancrée dans l’ADN d’Hoffmann Green. Pour ce faire, Stéphanie Bondoux travaillera en étroite collaboration avec les laboratoires d’essais et organismes notifiés, notamment le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), et mènera les essais requis pour obtenir les certifications et homologations adéquates. Son profil expérimenté, acquis tout au long de sa carrière chez Hilti dans un contexte d’innovation de rupture, est un atout supplémentaire pour la Société.

Agée de 36 ans, Stéphanie est titulaire d’un Master 2 en Marketing de l’Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne et possède une solide expérience en matière d’homologations, d’évaluations techniques et des réglementations en vigueur dans le secteur de la construction et du bâtiment. Elle a commencé sa carrière en tant que chef de produit fixation au sein d’Hilti, un leader mondial de la fixation et de la protection incendie passive destinés aux professionnels de la construction, du bâtiment et de l'industrie.

Avant de rejoindre Hoffmann Green Cement, Stéphanie a eu la responsabilité depuis 2016 des homologations et du cadre réglementaire pour les filiales de l’Europe de l’Ouest d’Hilti (France, Belgique, Espagne, Portugal, Luxembourg).

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes très heureux d’accueillir Stéphanie Bondoux chez Hoffmann Green. Grâce à son expérience et son expertise, Stéphanie va nous permettre de franchir une étape supplémentaire en matière de certification et d’homologation. Au-delà des bénéfices environnementaux de notre offre disruptive, Stéphanie va nous aider à obtenir les certifications et homologations nécessaires pour fournir aux acteurs de la construction en France, en Europe et dans le monde, des informations fiables sur les niveaux de performance, de durabilité et de sécurité de nos applications. Dans la lignée du lancement de notre calculateur PHARE, cette nomination s’inscrit dans une démarche de transparence et de qualité, avec l’objectif d’apporter des informations tangibles quant à nos solutions de décarbonation de l’industrie de la construction ».

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondée en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés sans clinker avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green Cement, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210824005085/fr/