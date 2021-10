Hoffmann Green Cement Technologies : signe un accord de partenariat stratégique avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat stratégique avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et renforce ainsi sa relation avec cet organisme, EPIC, qui exerce 5 activités clés : la recherche et expertise, l’évaluation, les essais, la certification et la diffusion des connaissances.

Le CSTB a pour ambition de repenser les bâtiments et la ville de demain en accompagnant et en sécurisant les projets de construction ou de rénovation durable. Son objectif est d’améliorer la qualité de vie des usagers, tout en anticipant les effets du changement climatique. Pour ce faire, le centre favorise l’émergence d’innovations et leur accès au marché par l’attribution d’évaluations (niveaux de performance et de durabilité) et la délivrance de certifications.

En ce sens, le CSTB accompagne Hoffmann Green Cement depuis 2017 dans l’évaluation de la performance, la durabilité et la sécurité de ses ciments décarbonés. La stratégie en matière de recherche et de développement d’Hoffmann Green Cement est d’investir continuellement dans le développement de nouvelles technologies décarbonées. La signature de cet accord de partenariat permettra à la Société de bénéficier dans la durée de délais optimisés dans le traitement de ses dossiers pour l’évaluation de ses technologies actuelles et futures.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent, « Fruit de la collaboration très étroite de nos équipes avec celles du CSTB depuis 2017 et de la confiance réciproque qui s’est créée, cet accord de partenariat constitue une étape structurante pour la Société. En effet, nos clients actuels et les acteurs du bâtiment intéressés par nos technologies nous sollicitent pour un nombre croissant d’applications de nos ciments décarbonés. Cet accord nous permettra d’accélérer l’évaluation de nos technologies pour répondre au mieux aux enjeux actuels et futurs du secteur de la construction ».

Stéphanie Bondoux, Directrice de la certification et de l’homologation, ajoute : « Cet accord de partenariat consolide notre relation avec le CSTB et marque notre parfaite intégration dans le paysage réglementaire et assurantiel du bâtiment français. En outre, il nous aidera à répondre à la demande croissante pour nos solutions performantes et durables ».

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

