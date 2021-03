Hoffmann Green publie ses résultats annuels 2020

Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce ses résultats pour l’année 2020. Le Conseil de Surveillance de la Société s’est réuni le 26 mars 2021 et a examiné les comptes de l’exercice 2020 arrêtés par le Directoire, audités et certifiés par les commissaires aux comptes.

Chiffres clés issus des comptes consolidés annuels

En K€ – Normes IFRS 2020 2019 Chiffre d’affaires 504 620 EBITDA -4 131 -1 846 Résultat Opérationnel Courant (EBIT) -5 882 -3 079 Résultat Financier -2 128 -3 131 Impôts 1 978 1 913 Résultat net -6 119 -4 339 En K€ – Normes IFRS Au 31.12.2020 Au 31.12.2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie 46 268 40 914 Capitaux Propres 64 643 70 548

A l’occasion de la publication des résultats annuels 2020, Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes satisfaits de ce qui a été accompli chez Hoffmann Green en 2020, et ce malgré la pandémie. Conformément à notre plan de marche industriel, l’année 2020 a été marquée par le franchissement d’une étape structurante de notre développement, le lancement de la construction de notre deuxième usine H2 en Vendée. Réalisée intégralement à partir de ciment Hoffmann Green, cette nouvelle unité de production va nous permettre de répondre à la demande croissante de nos clients pour nos ciments décarbonés. En effet, nous avons signé de nombreux contrats de collaboration technique et commerciale en 2020, avec des acteurs majeurs du secteur de la construction comme GCC, KP1, Cemex ou encore Eiffage Génie Civil, ce qui porte notre carnet de commandes à plus de 190 000 tonnes à date. Nous confirmons nos objectifs d’adresser 3% du marché français du ciment d’ici 2025/2026. La dynamique commerciale se poursuit en ce début d’année 2021 avec les signatures des contrats Ouest Réalisations, pour la construction de logements, et EDYCEM, filiale béton du Groupe HERIGE, pour développer des bétons à basse empreinte carbone. 2021 sera l’année de la montée en puissance des volumes de production avec l’exécution de chantiers d’envergure tels que le parc de logements à Saint-Leu-La-Forêt, la résidence séniors à La Croix-Blanche, la Gaité Montparnasse ou encore le projet du quartier « Batignolles 2025 » dans la région nantaise. Enfin, les réglementations en cours et à venir devraient nous être favorables puisqu’elles sont en phase avec notre vision, celle de construire d’une façon plus éco-responsable les infrastructures de demain ».

Une année 2020 marquée par le lancement de la construction de H2 et la progression du carnet de commandes malgré un contexte sanitaire et économique inédit

Sur le plan industriel, Hoffmann Green a franchi une étape majeure dans son développement en lançant les travaux de construction de sa deuxième usine H2 de fabrication de ciments sans clinker au quatrième trimestre 2020. Cet ouvrage exceptionnel implanté à côté du premier site de production H1, à Bournezeau en Vendée et construit intégralement à partir de ciment Hoffmann Green, aura une capacité de production de 250 000 tonnes par an. La fin de la construction de l’usine est prévue pour le second semestre 2022.

En parallèle, la Société poursuit la recherche d’un terrain en région parisienne pour y implanter l’usine H3 qui sera construite sur le modèle de l’usine H2.

Sur le plan commercial, la dynamique de développement s’est poursuivie malgré les effets du confinement. De nombreux contrats ont été signés au second semestre 2020, notamment avec :

GCC : engagement sur trois ans de fourniture de ciment pour développer des bâtiments bas-carbone performants

: engagement sur trois ans de fourniture de ciment pour développer des bâtiments bas-carbone performants Capremib : fourniture de ciments décarbonés sur trois ans pour la construction d’écrans acoustiques en bois de béton

: fourniture de ciments décarbonés sur trois ans pour la construction d’écrans acoustiques en bois de béton Bétonic : collaboration technique pour développer des solutions de chape fluide bas carbone

: collaboration technique pour développer des solutions de chape fluide bas carbone KP1 : engagement sur 5 ans de fourniture de ciments décarbonés pour des systèmes constructifs préfabriqués

: engagement sur 5 ans de fourniture de ciments décarbonés pour des systèmes constructifs préfabriqués Immobilière 3F : réalisation de voiles de béton, dalles de planchers, poteaux, poutres et escaliers pour plus de 1.600 m 3 pour des logements sociaux à bilan carbone réduit

: réalisation de voiles de béton, dalles de planchers, poteaux, poutres et escaliers pour plus de 1.600 m pour des logements sociaux à bilan carbone réduit Cemex : engagement sur trois ans pour la distribution de ciment bas carbone sur le marché du béton prêt à l’emploi

: engagement sur trois ans pour la distribution de ciment bas carbone sur le marché du béton prêt à l’emploi LG Béton : fourniture de ciment bas carbone pour la production d’escaliers dans le cadre du chantier du « l1ve » à Paris

: fourniture de ciment bas carbone pour la production d’escaliers dans le cadre du chantier du « l1ve » à Paris Soriba : fabrication d’escaliers bas carbone à base de ciment Hoffmann Green

: fabrication d’escaliers bas carbone à base de ciment Hoffmann Green Eiffage Génie Civil : engagement de fourniture de ciment sur 3 ans pour la construction d’infrastructures de génie civil

Le carnet de commandes global d’Hoffmann Green n’a pas été affecté par la pandémie. En revanche, son exécution a été décalée avec des reports estimés de 6 à 24 mois à date. A fin mars 2021, le carnet de commandes s’établit à plus de 190 000 tonnes de ciment, un niveau en phase avec le plan commercial de la Société.

Sur le plan des ressources humaines, la Société a continué de se structurer grâce au recrutement de nouveaux collaborateurs dans les domaines techniques, de développement et de production. Un Responsable Travaux Neufs et deux Prescripteurs ont notamment été recrutés. Ces ressources permettront de soutenir le développement futur d’Hoffmann Green, notamment commercial et industriel. Au 31 décembre 2020, la Société comptait 21 employés contre 16 au 31 décembre 2019. Des recrutements complémentaires sont planifiés pour le premier semestre 2021.

Concernant la feuille de route en matière de politique RSE, le plan d’actions prioritaires 2020 a été délivré. La Société a réalisé et publié un bilan carbone®scope 3 afin d’initier une démarche d’évaluation de sa contribution à la neutralité carbone 2050. En parallèle, dans le but d’avoir un état des lieux précis de l’impact de son activité, la Société s’est engagée dans la démarche ACT (Assessing low Carbon Transition®), une initiative développée par l’ADEME et le Carbon Disclosure Project pour évaluer les stratégies climat des entreprises. La Société a obtenu la note de 13A+, une note parmi les plus élevées dans le référentiel ACT attestant de la pertinence de son business model. De plus, les performances ESG (Environment Social & Governance) de la Société ont été évaluées par deux acteurs indépendants, spécialisés dans la notation extra-financière. La Société a ainsi obtenu la note de 54 de la part du cabinet Ethifinance. Cette évaluation positionne la Société à la 131ème place du panel ESG 230 de Gaïa Rating et en 23ème position parmi les 78 entreprises du panel réalisant moins de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. En parallèle, la Société a reçu la note de 20,8 de la part du cabinet international Sustainalytics, se positionnant au 3ème rang parmi les 115 entreprises évaluées produisant des matériaux de construction.

Enfin, dans une démarche d’amélioration de son efficacité opérationnelle et financière, la Société a initié à la fin de l’année 2019 la mise en place d’un ERP (Progiciel de Gestion Intégré), pour une mise en service effective au mois de juillet 2020.

Résultats annuels

La Société enregistre au 31 décembre 2020 un chiffre d’affaires de 504 K€ correspondant principalement à la vente au volume de ciments, représentant 1 775 tonnes. Le volume vendu de ciments est en croissance sur un an (1 098 tonnes en 2019). Le léger repli du chiffre d’affaires sur un an s’explique par la baisse des prestations d’ingénieries.

Les charges opérationnelles comprennent des charges de personnel de 1,2 M€, reflétant la montée en puissance des équipes. Elles incluent aussi des charges externes pour 3,2 M€ liées notamment aux achats de matières premières et de tests réalisés avec les partenaires au cours de la période.

L’EBITDA 2020 s’élève à -4,1 M€ contre -1,8 M€ sur la même période en 2019 du fait de l’augmentation des charges opérationnelles.

Au 31 décembre 2020, la Société enregistre une augmentation de ses dotations aux amortissements liée à la mise en service d’installations et d’équipements en 2019 et au début de l’année 2020.

Le Résultat Opérationnel Courant s’établit ainsi à -5,9 M€ au 31 décembre 2020.

Le Résultat Financier 2020 représente une charge de 2,1 M€, notamment composée d’une charge sur cession de valeurs mobilières de 2,1 M€. Après prise en compte d’un produit d’impôt de 2,0 M€, le Résultat Net au 31 décembre 2020 s’élève à -6,1 M€.

Un bilan solide

Au 31 décembre 2020, la Société bénéficie d’un bilan solide avec des capitaux propres s’établissant à 64,6 M€. La trésorerie disponible s’élève à 46,3 M€ (et 56,3 M€ y compris OPCVM). La variation de trésorerie sur la période (+ 5,3 M€) s’explique principalement par la cession de l’OPCVM opérée par la Société.

Il est à noter par ailleurs, que la trésorerie a été impactée par d’autres flux d’investissements pour 5,6 M€ et des flux d’exploitation pour 2,9 M€, en partie compensés par l’émission d’emprunts bancaires pour 7,0 M€.

La Société dispose d’une ligne de crédit disponible non utilisée d’un montant de 10,0 M€.

La Société n’a pas eu recours au Prêt Garanti par l’Etat (PGE), son niveau de trésorerie ne le nécessitant pas.

Perspectives

La Société reste attentive à l’évolution de la pandémie qui pourrait impacter l’activité commerciale en 2021, la production et la construction du site de production H2.

La Société confirme ses objectifs de production à 2025/2026, à savoir atteindre une capacité de production totale de 550 000 tonnes de ciments décarbonés par an avec la construction de ses deux sites de production additionnels (H2 et H3) et générer un chiffre d’affaires d’environ 120 M€ représentant 3% des parts de marché du ciment en France à cette date, avec une marge d’EBITDA d’environ 40%.

Forte d’une situation financière solide, la Société est confiante quant à la pertinence de son projet d’entreprise et estime que ses fondamentaux et les perspectives positives du marché de la construction décarbonée seront plus que jamais d’actualité dans « le monde d’après ».

En effet, la crise actuelle met en évidence la nécessité de placer les enjeux environnementaux au cœur des innovations industrielles et le besoin d’agir rapidement et concrètement. Portée par un modèle éco-responsable, la Société s’inscrit pleinement dans cette perspective en mettant en œuvre des solutions décarbonées pour préserver le monde de demain et croit fermement en la possibilité de saisir de nouvelles opportunités à l’issue de cette crise mondiale.

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondée en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés sans clinker avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

Annexes

Compte de résultat simplifié

En K€ – Normes IFRS 31.12.2020 31.12.2019 Chiffre d’affaires 504 620 Autres produits de l’activité 9 10 Achats consommés -544 -225 Autres achats et charges externes -3 239 -2 025 Charges de personnel -1 215 -532 Impôts et taxes -94 -16 Variation des stocks -2 2 Autres produits et charges d’exploitation 449 320 EBITDA -4 131 -1 846 Dotations aux amortissements et provisions -1 751 -1 233 Résultat Opérationnel Courant (EBIT) -5 882 -3 079 Autres produits et charges opérationnels -88 -43 Résultat Opérationnel -5 970 -3 123 Résultat Financier -2 128 - 3 131 Charges/ produits d’impôt 1 978 1 913 Résultat net consolidé -6 119 -4 339

Bilan

En K€ – Normes IFRS Au 31.12.2020 Au 31.12.2019 Immobilisations incorporelles 3 579 2 302 Immobilisations corporelles 16 026 12 314 Autres actifs financiers 10 073 20 004 Autres actifs non courants 223 629 Actifs d’impôts non courants 5 439 3 432 Total actif non courant 35 340 38 681 Stocks et en-cours 46 177 Créances clients et comptes rattachés 445 1 287 Autres actifs courants 2 970 2 696 Actifs d’impôts courants 4 1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 46 268 40 914 Total actif courant 49 733 45 074 TOTAL ACTIF 85 074 83 755

En K€ – Normes IFRS Au 31.12.2020 Au 31.12.2019 Capitaux propres – Part du Groupe 64 643 70 548 Capitaux propres – Part des minoritaires - - Total capitaux propres 64 643 70 548 Emprunts et dettes financières 13 637 7 280 Provisions pour engagements de retraite 37 10 Autres passifs non courants 1 833 1 306 Passifs d’impôts non courants 62 27 Total passif non courant 15 569 8 623 Emprunts et dettes financières 2 175 1 032 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 142 2 644 Autres passifs courants 537 908 Passifs d’impôts courant 7 Total passif courant 4 861 4 585 TOTAL PASSIF 85 074 83 755

