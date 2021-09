Hoffmann Green publie ses résultats semestriels 2021 20/09/2021 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Forte progression des volumes de ciments vendus au cours du 1 er semestre 2021 : 1.875 tonnes, soit des volumes supérieurs aux volumes vendus sur l’ensemble de l’exercice 2020

Progression du carnet de commandes à plus de 200.000 tonnes de ciment, soit + 29% par rapport à la fin de l’exercice 2020

Poursuite de l’exécution du plan stratégique industriel : construction de H2 en ligne avec les prévisions et identification de plusieurs terrains pour H3

Accélération de la stratégie logistique avec un projet de silos de stockage sur le port de La Rochelle (17)

Bilan financier solide avec des capitaux propres supérieurs à 62 M€ et une trésorerie disponible de plus de 50 M€ 1

Extension de la gamme de ciments décarbonés avec le lancement de H-IONA, le ciment le plus décarboné du marché en Europe répondant à la norme NF EN 15743 et disposant du marquage CE Regulatory News: Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre 2021, clos le 30 juin 2021. Le Conseil de Surveillance de la Société s’est réuni le 17 septembre 2021 et a examiné les comptes au 30 juin 2021 arrêtés par le Directoire. A l’occasion de la publication des résultats semestriels 2021, Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Le premier semestre 2021 a été marqué par de nombreuses avancées concrètes sur le plan commercial, industriel et technologique. Tout d’abord, nous poursuivons notre développement commercial avec le renforcement de notre carnet de commandes et des volumes de ciments vendus au S1 2021 supérieurs à ceux de l’année 2020. D’un point de vue industriel, neuf mois seulement après le lancement de sa construction, notre deuxième usine H2 s’élève actuellement à 25 mètres de hauteur et sa livraison est attendue, comme anticipé, d’ici la fin de l’année 2022. De plus, afin d’accélérer sur le plan logistique et d’obtenir un accès privilégié à la façade atlantique, nous dévoilons aujourd’hui notre projet de silos de stockage sur le port de La Rochelle qui nous permettra d’exporter des produits finis et d’importer des matières premières par voie maritime. Enfin, en termes d’innovation, nous avons récemment étendu notre gamme de ciment avec H-IONA, le ciment le plus décarboné du marché européen et adapté à un très grand nombre d’applications. Ce nouveau ciment qui répond à la norme française NF EN 15743 et qui a obtenu le marquage CE est parfaitement complémentaire avec les trois technologies existantes et nous permettra d’adresser de nouveaux marchés dont notamment le marché du grand public avec la commercialisation de sacs de 25 kg. Forts de l’atteinte de ces différentes étapes, nous confirmons notre objectif d’adresser 3% du marché français du ciment à horizon 2026. Avec nos quatre technologies, nous nous adressons à l’ensemble des acteurs de la construction (les entreprises de béton, les entreprises générales présentes sur les chantiers, les promoteurs immobiliers et les clients finaux) et offrons ainsi à chacun la possibilité de contribuer à la transition vers un modèle de construction plus durable ». 1 Trésorerie comprenant des OPCVM à hauteur de 10,0 M€ Chiffres clés issus des comptes consolidés semestriels En K€ – Normes IFRS S1 2021 S1 2020 Chiffre d’affaires 540 96 EBITDA -2 562 -2 103 Résultat Opérationnel Courant (EBIT) -3 592 -2 876 Résultat Financier 33 -3 036 Impôt 835 1 485 Résultat net -2 684 -4 414 En K€ – Normes IFRS Au 30.06.2021 Au 31.12.2020 Trésorerie et équivalents de trésorerie 40 101 46 268 Capitaux Propres 62 274 64 643 Un premier semestre 2021 marqué par une activité commerciale dynamique, un renforcement du carnet de commandes et la poursuite de l’exécution du plan industriel L’activité de la Société a été soutenue au cours du premier semestre 2021. Les volumes de ciments vendus se sont ainsi établis à 1.875 tonnes, soit au-dessus du niveau atteint sur l’ensemble de l’exercice 2020. Les ventes ont concerné la technologie H-UKR et sont liées à l’exécution des contrats enregistrés dans le carnet de commandes (Les Hauts de Tanchets pour CCY Investissements, Saint-Leu-la-Forêt avec GCC pour Immobilière 3F, Gaité Montparnasse avec Eiffage Construction pour Unibail Rodamco Westfield, Lycée d’Aizenay avec GCC, construction de H2 avec Eiffage GC, extension du centre de formation d’IFACOM aux côtés du Groupe Cougnaud, CO’MET à Orléans avec Bouygues Construction, murs de soutènement sur l’autoroute A10 avec Bouygues Construction, fondations pour le bâtiment industriel SCI Marle, etc.). Au niveau des engagements de commandes, de nouveaux contrats ont été signés au cours du 1er semestre 2021, notamment avec Ouest Réalisations, Edycem (filiale béton du Groupe Hérige), Entreprises Nivet, Podeliha (filiale régionale du Groupe Action Logement) et Maulini. Il est à noter que le contrat Maulini constitue la première étape du développement de la Société hors des frontières françaises. A la date de publication de ces résultats, le carnet de commandes s’établit à plus de 200.000 tonnes de ciment, en croissance de 29% par rapport au 31 décembre 2020. Au niveau industriel, la construction de l’usine H2, localisée en Vendée sur la commune de Bournezeau à côté du site H1, a débuté comme prévu à la fin de l’année 2020. Le budget estimé à 22 M€ et le planning sont en ligne avec le plan de développement. A la date du Rapport Semestriel, l’unité s’élève à 25 mètres de hauteur. Pour rappel, la construction est entièrement réalisée à partir de ciment Hoffmann. La réception de l’ouvrage est prévue pour la fin de l’année 2022. En parallèle, la Société poursuit la recherche d’un terrain en région parisienne pour y implanter l’usine H3 qui sera construite sur le modèle de l’usine H2. Plusieurs terrains répondant au cahier des charges de la Société ont été ciblés et des négociations sont actuellement en cours. La Société souhaite choisir son lieu d’implantation en région parisienne avant la fin de l’exercice 2021. Depuis plusieurs mois, la Société prospectait dans la perspective de s’implanter dans un port de la façade atlantique. L’objectif est de bénéficier d’un accès maritime tant pour les approvisionnements en matières premières que pour les expéditions de produits finis. Cette implantation est un point majeur dans la stratégie logistique durable de la Société. Des négociations sont en cours de finalisation avec le port de La Rochelle en vue d’y construire des installations de chargement et de déchargement de matières et des silos de stockage. La signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public d’une durée de 25 ans est envisagée d’ici la fin du premier trimestre 2022. L’investissement, conforme au plan de développement de la Société, est estimé à 10 M€. Sur le plan des ressources humaines, la Société poursuit sa structuration grâce au recrutement de nouveaux collaborateurs dans les domaines techniques, développement, recherche et production. Une Directrice de la Certification et Homologation a notamment été recrutée. Ces ressources permettront de soutenir le développement commercial et industriel de la Société. Au 30 juin 2021, la Société comptait 29 employés contre 18 au 30 juin 2020. Des recrutements complémentaires sont planifiés au cours du second semestre 2021. La Société anticipe notamment le doublement de sa force commerciale d’ici la fin de l’exercice 2021. En ligne avec sa politique ambitieuse de Recherche et Développement et d'Innovation, la Société a franchi un nouveau jalon dans la protection de sa propriété intellectuelle avec la délivrance du brevet H-EVA aux Etats-Unis, après celle de H-P2A aux Etats-Unis en janvier 2020. L’obtention de ce brevet est une étape importante dans le cadre de l’expansion de la Société à l’international, et particulièrement aux Etats-Unis. La Société poursuit également sa feuille de route en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). La Société a réalisé et publié en début d’année un bilan carbone® scope 3 s’appuyant sur le référentiel Net Zero Initiative® développé par le cabinet de conseil Carbone 4. En parallèle, la Société s’est engagée dans la démarche ACT (Assessing low Carbon Transition®), une initiative développée par l’ADEME et le Carbon Disclosure Project pour évaluer les stratégies climat des entreprises. Hoffmann Green Cement a obtenu la note de 13A+, une note parmi les plus élevées dans le référentiel ACT. De plus, les performances RSE de la Société ont été évaluées par deux acteurs spécialisés dans la notation extra-financière. Elle a ainsi obtenu la note de 54 de la part du cabinet Ethifinance (23ème position parmi les 78 entreprises du panel réalisant moins de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires) et la note de 20,8 de la part du cabinet international Sustainalytics (3ème rang parmi les 115 entreprises évaluées produisant des matériaux de construction). Enfin, afin d’accompagner ses clients dans le respect des exigences réglementaires et environnementales du secteur, la Société a développé et mis en ligne un calculateur (« PHARE ») mesurant l’empreinte carbone de ses bétons à l’échelle d’une construction. Ce calculateur est certifié par INIES, la base nationale française de référence sur les déclarations environnementales et sanitaires des produits, équipements et services pour l'évaluation de la performance des ouvrages. Résultats semestriels La Société a poursuivi son développement au cours du premier semestre 2021. Elle enregistre au 30 juin 2021 un chiffre d’affaires de 540 K€ correspondant à la vente au volume de ciments à hauteur de 420 K€ et à la facturation de prestations d’ingénierie à hauteur de 120 K€. Les volumes vendus de ciments ont sensiblement progressé sur un an passant de 378 tonnes à fin juin 2020 à 1.875 tonnes à fin juin 2021. Les charges opérationnelles comprennent des charges de personnel de 1,1 M€, reflétant la structuration des équipes. Elles incluent aussi des charges externes pour 2 M€ liées principalement aux achats de matières premières et de tests réalisés avec les partenaires sur la période. L’EBITDA du 1er semestre 2021 s’élève à -2,6 M€ contre -2,1 M€ sur la même période en 2020. Au 30 juin 2021, le Résultat Opérationnel Courant et le Résultat Opérationnel de la Société s’établissent à -3,6 M€. La baisse des résultats sur un an (-0,7 M€) s’explique par la structuration des équipes (-0,4 M€), et par l’augmentation des dotations aux amortissements liée à la mise en service d’installations et d’équipements en 2020 et au début de l’année 2021. Le Résultat Financier connaît un redressement notable sur un an (+3,1 M€). Pour mémoire, le Résultat Financier à fin juin 2020 a été marqué par des pertes et des dépréciations d’OPCVM liées aux effets de la COVID-19 sur les marchés financiers. Après prise en compte d’un produit d’impôt de 0,8 M€, le Résultat Net au 30 juin 2021 s’élève à -2,7 M€. Une situation financière solide Au 30 juin 2021, la Société bénéficie d’un bilan solide avec des capitaux propres s’établissant à 62,3 M€, en baisse de 2,3 M€ depuis le 31 décembre 2020 s’expliquant en partie par le résultat net de la période. La trésorerie disponible s’élève à 40,1 M€ (et 50,1 M€ y compris OPCVM). La variation de trésorerie sur la période (-6,2 M€) s’explique par les flux d’investissements liés principalement à la construction de l’unité de production H2 et par les flux d’exploitation intégrant la constitution d’un stock de laitier de hauts fourneaux, compensés pour partie par l’encaissement d’emprunts bancaires pour 5,0 M€. Il est à noter que la Société a souscrit à des emprunts bancaires pour 6,0 M€ qui seront décaissés sur le second semestre 2021 et qui augmenteront la trésorerie disponible d’autant. Enfin, la Société dispose d’une ligne de crédit disponible non utilisée d’un montant de 10,0 M€. Evénements postérieurs au 1er semestre 2021 La Société a signé en juillet 2021 un contrat de partenariat d’une durée de 3 ans pour le développement et la commercialisation de ses ciments décarbonés avec Alegina, entreprise vendéenne spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux et de produits innovants à partir de coquilles d’huîtres et de coquillages. En septembre 2021, après plus de cinq années d’instructions, le brevet H-P2A, déjà validé aux Etats-Unis depuis janvier 2020, a été validé par l’Office Européen des Brevets sous le numéro 3274315. La délivrance de ce brevet européen constitue une étape clef du développement futur de la Société à l’international. La Société vient de lancer la commercialisation de H-IONA, sa 4ème technologie, le ciment le plus décarboné du marché européen et accessible à tous avec un bilan carbone inférieur à 150 kg de CO 2 par tonne. Premier ciment décarboné à obtenir le marquage CE, H-IONA est destiné à être appliqué dans de nombreux domaines de la construction et est accessible pour la première fois au grand public avec la commercialisation de sacs de 25 kg. Ce nouveau ciment vient enrichir la gamme de technologies développée par Hoffmann Green Cement et lui permet d’adresser de nouveaux marchés en parfaite complémentarité avec ceux déjà ciblés par les trois autres technologies (H-UKR, H-P2A, H-EVA). Stratégie conquérante et perspectives prometteuses La Société maintient son objectif d’atteindre 3% de parts de marché pour ce qui concerne le marché du ciment en France, pour un chiffre d’affaires de 120 M€ à horizon 2026. Pour ce faire, la Société confirme son plan industriel visant à construire deux usines (H2, dont la construction est d’ores et déjà en cours, et H3) d’une capacité de production unitaire de 250.000 tonnes chacune d’ici 2024/2025 : H2 en 2022 et H3 en 2024/2025. Ces unités seront installées en Vendée sur la commune de Bournezeau (H2), et en région parisienne (H3) pour atteindre à l’échéance du plan une capacité de production totale pour la Société de 550.000 tonnes de ciments par an sur les trois sites de production (H1, H2 et H3). En 2021, la Société prévoit de commercialiser 10.000 tonnes de ciments, correspondant aux engagements de ses partenaires, contre 20.000 tonnes telles que communiquées lors de la présentation des résultats semestriels 2020. Au cours de l’exercice 2021, la Société a augmenté son carnet de commandes de 45.000 tonnes dont la production aura lieu pour l’essentiel au-delà de l’exercice 2021. Hoffmann Green Cement prévoit de disposer d’un EBITDA positif à partir de 2022 et d’un Résultat Opérationnel Courant positif à partir de 2023. Il vise un objectif de 40% de marge sur EBITDA à l’horizon du plan. *** Le rapport semestriel d’Hoffmann Green Cement Technologies sera consultable sur le site de la Société à l’adresse suivante : https://www.ciments-hoffmann.fr/investisseurs/informations-financieres/rapports-financiers/ À propos de Hoffmann Green Cement Technologies Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel. Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr Contacts Hoffmann Green Annexes Compte de résultat simplifié En K€ – Normes IFRS S1 2021 S1 2020 Chiffre d’affaires 540 96 Autres produits de l’activité 21 4 Achats consommés -532 -119 Autres achats et charges externes - 1 631 -1 622 Charges de personnel -1 076 -658 Impôts et taxes -48 -49 Variation de stocks 36 18 Autres produits et charges d’exploitation 128 227 EBITDA -2 562 -2 103 Dotations aux amortissements et provisions -1 031 -773 Résultat Opérationnel Courant (EBIT) -3 592 -2 876 Autres produits et charges opérationnels 41 13 Résultat Opérationnel -3 552 -2 863 Coût de l’endettement financier net 30 -3 039 Autres produits et charges financiers 3 3 Charges/ produits d’impôt 835 1 485 Résultat net consolidé - 2 684 -4 414 Bilan En K€ – Normes IFRS Au 30.06.2021 Au 31.12.2020 Immobilisations incorporelles 4 103 3 579 Immobilisations corporelles 20 561 16 026 Autres actifs financiers 10 089 10 073 Autres actifs non courants 223 223 Actifs d’impôts non courants 6 195 5 439 Total actif non courant 41 171 35 340 Stocks et en-cours 2 675 46 Créances clients et comptes rattachés 681 445 Autres actifs courants 2 468 2 970 Actifs d’impôts courants 10 4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 40 101 46 268 Total actif courant 45 935 49 733 TOTAL ACTIF 87 106 85 074 En K€ – Normes IFRS Au 30.06.2021 Au 31.12.2020 Capitaux propres – Part du Groupe 62 274 64 643 Capitaux propres – Part des minoritaires - Total capitaux propres 62 274 64 643 Emprunts et dettes financières 17 240 13 637 Provisions pour engagements de retraite 35 37 Autres passifs non courants 2 095 1 833 Passifs d’impôts non courants 62 Total passif non courant 19 369 15 569 Emprunts et dettes financières 2 704 2 175 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 012 2 142 Autres passifs courants 747 537 Passifs d’impôts courant 7 Total passif courant 5 463 4 861 TOTAL PASSIF 87 106 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210919005011/fr/

© Business Wire 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Sociétés" 08:27 NEOEN : financement finalisé pour Kaban Green Power Hub CF 08:25 Le français OVHCloud fait le premier pas vers son introduction en bourse et espère lever environ 470 millions de dollars. ZR 08:23 MAUNA KEA TECHNOLOGIES : A suivre aujourd'hui AO 08:22 LUFTHANSA AG : Bernstein maintient son opinion neutre ZD 08:22 Le taux de suicide en France est de 13,2 pour 100 000 habitants PU 08:22 MAUNA KEA TECHNOLOGIES : augmentation de capital et contrat avec Johnson & Johnson AO 08:21 SULZER : les actionnaires valident l'autonomisation de Medmix AW 08:21 BVZ et toujours dans le rouge mais réduit sa perte nette AW 08:16 CRH : JP Morgan toujours à l'achat ZD 08:12 EUROPCAR MOBILITY : Point d'activité PU