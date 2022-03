Holzmann (BCE) plaide pour un taux de dépôt à 0% d'ici la fin de l'année

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) devrait ramener son taux de dépôt à 0% d'ici la fin de l'année sous peine de devoir procéder à des relèvements plus brusques en 2023, a déclaré mardi Robert Holzmann, l'un des membres du Conseil des gouverneurs de l'institution.

Dans une interview accordée au journal allemand Börsen-Zeitung, le gouverneur de la Banque d'Autriche, qui a été le premier à soutenir explicitement les attentes du marché en faveur d'un relèvement du taux de dépôt de la BCE de 50 points de base d'ici sa réunion de décembre, met en garde contre une inflation durable.

Le taux de dépôt de la BCE est actuellement de -0,5%.

"Une augmentation du taux de dépôt à zéro d'ici la fin de l'année serait importante pour la politique monétaire car elle accroît l'optionalité", explique-t-il.

"Si, vers la fin de l'année, nous devions constater que l'inflation restera très élevée pendant une période plus longue, nous serions contraints de resserrer davantage la politique monétaire et de relever les taux d'intérêt de manière plus significative", ajoute-t-il.

Pour Robert Holzmann, la BCE, qui vise une inflation de 2% à moyen terme, devrait relever à terme son taux directeur entre 1% et 1,5% pour au moins normaliser sa politique après des années avec le pied sur l'accélérateur.

(Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)