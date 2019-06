Homepilot étend son activité à la gestion immobilière des bureaux et commerces

Fort de son succès dans la gestion d'appartements, Homepilot continue son développement rapide, et élargit son service à la gestion immobilière des commerces et bureaux.

Homepilot est le premier gestionnaire immobilier en ligne. Deux ans après son lancement, la start-up gère un parc immobilier d'environ 300 millions d'euros, en croissance de plus de 30% par mois depuis le début de l'année.

Homepilot accompagne les propriétaires de la mise en location à la gestion locative de leurs appartements. La start-up a développé des parcours clients 100% dématérialisés pour les locataires et les propriétaires, ainsi qu'une plateforme unique en son genre, qui automatise la quasi totalité des tâches de back-office. Basée sur l'automatisation et le machine learning, la plateforme Homepilot permet de réduire significativement les durées de mise en location et les délais d'intervention en cas de sinistre.

"Homepilot est un modèle hybride qui allie le meilleur de l'humain et de la technologie. Deux après notre lancement, le concept est éprouvé et nous constatons qu'il y a une forte appétence pour notre modèle." Gilles Bourcy, cofondateur de Homepilot

La start-up élargit son service à la gestion immobilière des commerces et bureaux.

"Nombreux sont les propriétaires d'appartements possédant également des locaux commerciaux. Nous avons lancé cette offre pour leur permettre de regrouper la gestion de l'ensemble de leurs biens pour plus de simplicité et de tranquillité d'esprit." Laurent Kretz, cofondateur de Homepilot

Seulement un mois après le lancement, Homepilot a repris la gestion d'une cinquantaine de locaux commerciaux, incluant des banques, crèches, magasins et bureaux.

Comme pour les locaux d'habitation, la start-up propose une offre de gestion innovante, construite autour de sa plateforme digitale. Celle-ci permet aux propriétaires et aux locataires d'effectuer toutes leurs démarches en ligne et en quelques clics, avec une équipe de gestionnaires expérimentés à leur disposition par téléphone.

"Nous avons été surpris par la rapide croissance. Mais cela ne fait que démontrer qu'il existe un réel besoin d'un service de gestion innovant, simple et transparent pour les locaux commerciaux." Gilles Bourcy

