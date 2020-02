Homepilot souffle sa troisième bougie et enregistre une croissance de +225% pour sa troisième année d'existence.

Homepilot, la solution immobilière qui simplifie la vie des propriétaires et des locataires en proposant une gestion locative 100% digitalisée et transparente, dresse le bilan de ses trois premières années d’exercice et dévoile ses projets pour 2020.

LE CONCEPT

Homepilot est née d’une volonté d’accompagner les bailleurs en combinant l’expertise immobilière à une plateforme technologique unique en son genre. Grâce à des outils créés sur mesure, une grande partie des tâches de « back-office » à faible valeur ajoutée sont automatisées. La plateforme Homepilot permet de réduire significativement les durées de mise en location et les délais d'intervention en cas de sinistre. L’entreprise optimise ainsi les ressources pour se consacrer à la gestion directe des parties prenantes, en plaçant l’humain et la satisfaction du client au coeur de la relation.

Homepilot propose aujourd’hui un service de gestion administrative, financière et technique sans engagement, avec un conseiller disponible 7j/7 pour un montant de 4,9% TTC des encaissements, soit 40% moins cher qu’un gestionnaire classique.

Des services complémentaires comme la mise en location, des photos professionnelles à la réalisation de l’état des lieux, où encore une garantie loyers impayés sont également proposés aux propriétaires, toujours dans le respect du Leitmotiv de Homepilot : un service exceptionnel au juste prix.

LA GÉNÈSE DE HOMEPILOT

Gilles Bourcy et Laurent Kretz, co-fondateurs et propriétaires de petits biens à Paris, constatent le manque d’offres performantes en matière de gestion locative. Trop chères, compliquées, peu transparentes... Aucune des propositions des agences ne convenait à leurs besoins, et les retours d’expériences de leurs proches étaient également globalement négatifs. Ils ont ainsi souhaité mettre eux-mêmes en place un dispositif capable de simplifier la vie des propriétaires et des locataires. En l’occurrence, une plateforme digitale profitant de technologies encore très peu utilisées dans ce secteur.

DEPUIS 2017

Depuis son lancement, Homepilot connaît une forte croissance, plus de 225% en 2019, notamment grâce à une équipe de gestionnaires experts et des développeurs web toujours prêts à développer de nouveaux outils.

L’entreprise a également bouclé en mai 2018 une levée de fond auprès d’investisseurs de premier plan tels que Jean-Fabrice Mathieu (ex-PDG de Seloger), Cyril Vermeulen (cofondateur de auFeminin), Didier Kuhn (fondateur de ScreenTonic et Chais d'oeuvre) et Christophe Courtin (fondateur de Santiane).

En trois ans, Homepilot a signé plus d’un millier de contrats de gestion pour un portefeuille immobilier d’une valeur de plus de 350 millions d'euros. La start-up a ainsi encaissé plus de 15 millions d’euros de loyers en 2019.

Au-delà de la croissance, la startup s’est également imposée comme la référence en matière de satisfaction client sur le marché concurrentiel de la gestion locative. 92% des propriétaires et 83% des locataires se disent prêts à recommander Homepilot à leurs proches !

Enfin, pour permettre aux propriétaires de réunir tous leurs besoins de gestion immobilière, Homepilot a étendu son service à la gestion des commerces et bureaux en mai 2019, et gère aujourd’hui une centaine de locaux commerciaux, incluant des banques, crèches, magasins et bureaux.

ET EN 2020 ?

La rapide croissance démontre qu'il existe un réel besoin d'un service de gestion innovant, simple et transparent, que ce soit pour les locaux commerciaux ou les locaux d’habitations. Homepilot ne compte donc pas en rester là !

Gilles Bourcy, co-fondateur de Homepilot :



« Notre solide croissance s’explique par la proposition de valeur que nous offrons aux propriétaires fonciers désireux de confier la gestion de leur patrimoine immobilier à une équipe agile, qui a su moderniser le métier, gagner en qualité de service et proposer des coûts de gestion transparents et réellement attractifs. Cette posture nous a permis de nous distinguer et d’accompagner plus de 700 nouveaux clients dans leurs projets en 2019. Nous allons continuer d’innover et de faire évoluer notre offre, en investissant toujours plus dans la technologie, qui est un maillon essentiel de notre stratégie de croissance. »