Des sympathisants se sont rassemblés jeudi devant la maison de Tina Turner, au bord du lac, pour rendre hommage à la légende de la musique qui avait fait de la Suisse sa patrie pendant près de trente ans.

Des fleurs et des cartes ont été déposées devant la maison située dans la ville pittoresque de Kuesnacht, au bord du lac de Zurich, où Tina Turner est décédée mercredi à l'âge de 83 ans.

Un flot continu de visiteurs s'est rendu aux portes de sa propriété pour allumer des bougies et laisser des messages à la chanteuse dont les tubes comprenaient "What's Love Got To Do with It ?" et "Simply the Best".

Les habitants de la région l'ont décrite comme une voisine populaire qui appréciait l'absence d'agitation de la part de ses concitoyens lorsqu'elle se promenait.

"Quand elle passait, elle souriait, elle sentait qu'on la regardait, mais elle était toujours très discrète", raconte Christine, qui ne veut donner que son prénom.

"Tout le monde l'aimait. J'ai grandi avec Tina Turner et c'était une grande femme pour moi, avec beaucoup de chagrin aussi à cause des coups durs de la vie, mais absolument quelqu'un que l'on pouvait admirer."

Tina Turner s'est installée en Suisse avec son compagnon de longue date, Erwin Bach, en 1995. En 2013, peu après son mariage avec M. Bach, elle est devenue citoyenne suisse et a renoncé à sa nationalité américaine.

Un autre résident, Kosta, est venu lui rendre hommage.

"Elle faisait partie de ma vie depuis plus de 35 ans maintenant et c'était une bonne voisine, elle se montrait en ville, elle était très appréciée", a-t-il déclaré.

En dessous d'un panneau à la porte demandant de ne pas livrer avant midi, il a laissé un message écrit accompagné d'une rose rouge.

"Je pense que c'est bien d'arriver tôt aujourd'hui", pouvait-on lire. "Merci et au revoir Tina. Vous étiez tout simplement la meilleure".