Hommage du prince Harry à sa grand-mère, feue Elizabeth II

LONDRES, 12 septembre (Reuters) - Le prince Harry a rendu hommage lundi à sa grand-mère Elizabeth II, décédée jeudi dernier, saluant la grâce et la dignité indéfectibles dont elle a fait preuve tout au long de sa vie.

"Elle était admirée et respectée à travers le monde", souligne dans un communiqué le fils cadet du nouveau roi Charles III, qui a renoncé à ses devoirs royaux - et à ses titres - en 2020 avec son épouse Meghan.

"Tu nous manques déjà terriblement, pas seulement à nous, mais au monde entier", ajoute-t-il.

"Granny (mamie-NDLR), alors que ce dernier adieu nous attriste profondément, je reste reconnaissant à tout jamais pour toutes les premières fois que nous avons traversées ensemble - les premiers souvenirs de mon enfance avec toi, notre première rencontre comme soldat et commandante en chef de l'armée britannique, mais aussi la première fois que tu as rencontré ma femme chérie ou que tu as serré dans tes bras tes arrière-petits-enfants bien aimés." (Reportage Muvija M et Michael Holden, version française Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)