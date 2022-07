Homunity va distribuer les SCPI de Perial AM 06/07/2022 | 16:05 Envoyer par e-mail :

Homunity Patrimoine, plateforme spécialisée dans l'investissement immobilier et Perial Asset Management, société de gestion d'actifs immobiliers, ont signé un partenariat de distribution. Ce partenariat permettra aux équipes d'Homunity Patrimoine de distribuer les SCPI PFO2 et PF Grand Paris, toutes deux labellisées ISR, gérées par Perial Asset Management.





© AOF 2022