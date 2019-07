Hong Kong-Des dizaines de manifestants jugés pour "émeute"

HONG KONG, 31 juillet (Reuters) - Plus d'une quarantaine de personnes comparaissaient mercredi devant un tribunal hongkongais pour leur implication dans le mouvement de contestation qui secoue depuis plusieurs semaines l'ancienne colonie britannique et a donné lieu à des heurts entre manifestants et forces de l'ordre.

Le mouvement pro-démocratie, débuté fin avril pour protester contre un projet de loi facilitant l'extradition vers la Chine continentale - un projet suspendu depuis -, s'est élargi pour réclamer la démission de la cheffe de l'exécutif locale, Carrie Lam, et reprocher au gouvernement chinois de chercher à renforcer son contrôle sur Hong Kong en dépit de la règle "un pays, deux systèmes" garantissant plus d'autonomie à la cité.

Jamais auparavant les autorités hongkongaises n'avaient engagé de poursuites judiciaires pour "émeute", une démarche qui pourrait alimenter encore davantage la colère des contestataires qui avaient demandé au gouvernement local de bannir ce terme pour qualifier les manifestations.

La loi locale établit qu'une "émeute" est une réunion illicite de trois personnes ou plus durant laquelle une "atteinte à la paix" est commise par l'un ou plusieurs des participants. Il s'agit d'un crime passible d'une peine de dix ans d'emprisonnement.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant l'enceinte du tribunal, appelant à "libérer Hong Kong", au moment où les accusés faisaient leur apparition devant la cour. (Vimvam Tong et Lukas Job; Jean Terzian pour le service français)