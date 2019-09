Hong Kong-Des rassemblements contre le totalitarisme prévus dimanche

HONG KONG, 29 septembre (Reuters) - Des rassemblements sont prévus dimanche à Hong Kong à l'occasion de la journée mondiale contre le totalitarisme, après une nuit d'affrontements entre les manifestants et la police dans les rues de la ville.

Des milliers de personnes, jeunes et moins jeunes, s'étaient rassemblées pacifiquement samedi dans un parc du port de Hong Kong pour les cinq ans du mouvement des parapluies" qui avait paralysé le territoire en 2014. Des heurts ont éclaté à l'issue de ces rassemblements.

Les policiers sont intervenus à l'aide de gaz lacrymogène samedi soir pour disperser les manifestants qui ont lancé des bombes à essence et des pierres, brisé les vitres de bâtiments gouvernementaux et bloqué une des principales artères de l'ancienne colonie britannique près du quartier général de l'Armée populaire de libération.

Les contestataires, qui organisaient leur 17e week-end de manifestations, ont déjà visé l'aéroport à plusieurs reprises, occupant les halls d'arrivée, bloquant les routes d'accès au site ou saccageant la station de métro attenante.

Les rassemblements de ce week-end se tiennent alors que la Chine populaire célébrera à partir de mardi les 70 ans de sa création par Mao Zedong.

Des manifestations pro et anti-Pékin sont d'ailleurs prévues ce mardi, notamment devant le consulat britannique.

Parti du rejet d'un projet de loi d'extradition vers la Chine continentale, désormais abandonné par l'exécutif hongkongais, le mouvement a débordé de sa revendication initiale et réclame désormais plus de démocratie et plus d'indépendance pour l'ancienne colonie britannique. (Nick Macfie; Arthur Connan pour le service français)