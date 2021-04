Hong Kong-Jimmy Lai et des militants pro-démocratie seront condamnés pour rassemblement illégal

par Jessie Pang

HONG KONG, 15 avril (Reuters) - Le patron de presse Jimmy Lai et neuf autres militants pro-démocratie devraient être condamnés vendredi après avoir été reconnus coupables d'avoir participé à des rassemblements non autorisés lors de manifestations antigouvernementales en 2019 à Hong Kong.

Ce serait la première fois que Jimmy Lai, l'un des militants démocratiques les plus en vue de Hong Kong, qui est en prison depuis décembre après s'être vu refuser une libération sous caution dans un procès distinct sur la sécurité nationale, recevra une sentence.

Une centaine de personnes ont fait la queue à l'extérieur du tribunal tôt ce vendredi afin d'obtenir une place à l'audience. Jimmy Lai a été reconnu coupable dans deux procès distincts au début du mois d'avril pour des rassemblements illégaux le 18 août et le 31 août, respectivement. La peine maximale encourue est de cinq ans d'emprisonnement. Les manifestations pro-démocratie de 2019 ont été déclenchées par le resserrement des restrictions imposées par Pékin aux vastes libertés promises à Hong Kong lors de sa rétrocession à la Chine en 1997, et ont plongé la ville semi-autonome dans sa plus grave crise depuis la rétrocession.

Depuis lors, Pékin a consolidé son emprise autoritaire sur Hong Kong en imposant une vaste loi sur la sécurité nationale, qui punit de la prison à vie tout ce qu'elle considère comme de la sécession, de la subversion, du terrorisme ou de la collusion avec des forces étrangères. (version française Camille Raynaud)