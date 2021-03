Hong Kong-La Chine approuve une refonte du système électoral-parlementaire

PÉKIN, 30 mars - Pékin a approuvé mardi une refonte du système électoral de Hong Kong, a déclaré à Reuters une parlementaire hongkongaise qui travaille avec le parlement chinois sur les questions relatives à la constitution de l'ancienne colonie britannique.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par Pékin pour consolider son emprise sur le centre financier international, après l'imposition d'une loi sur la sécurité nationale en juin.

Maria Tam a déclaré que le comité électoral de Hong Kong, chargé de sélectionner le chef de l'exécutif de la ville, choisira 40 représentants du corps législatif de la ville dans le cadre des réformes approuvées par le comité permanent du Congrès national du peuple.

Le nombre de représentants directement élus à l'assemblée législative de la ville passera de 35 à 20 dans le cadre de ces réformes, a ajouté Maria Tam. La taille de l'assemblée législative passera de 70 à 90 élus.

Pékin fera également passer la taille du comité électoral de 1.200 à 1.500 membres dans le cadre de la restructuration. Les autorités chinoises ont déclaré que ce remaniement visait à se débarrasser des "failles et des déficiences" qui ont menacé la sécurité nationale lors des troubles antigouvernementaux de 2019 et à faire en sorte que seuls des "patriotes" dirigent la ville.

Ces mesures constituent le remaniement le plus important de la structure politique de Hong Kong depuis son retour sous la domination chinoise en 1997 et modifient la taille et la composition de l'assemblée législative et du comité électoral en faveur de personnalités pro-Pékin. (Yew Lun Tian et Se Young Lee, version française Camille Raynaud)