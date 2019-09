Hong Kong-La police bloque l'accès à l'aéroport

HONG KONG, 22 septembre (Reuters) - Des unités anti-émeutes de la police se sont déployées dimanche devant la principale gare desservant l'aéroport de Hong Kong pour empêcher de nouvelles actions des militants pro-démocratie, après une nuit d'affrontements de rue dans diverses villes du territoire semi-autonome chinois.

Les contestataires, qui organisent leur 16e week-end de manifestations, ont déjà visé l'aéroport à plusieurs reprises, occupant les halls d'arrivée, bloquant les routes d'accès au site ou saccageant la station de métro attenante.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés dimanche dans un centre commercial d'une ville de la périphérie, Sha Tin, entonnant "Glory to Hong Kong", devenu l'hymne du mouvement de contestation qui ébranle depuis juin dernier la région administration spéciale.

Parti du rejet d'un projet de loi d'extradition vers la Chine continentale, désormais abandonné par l'exécutif hongkongais, le mouvement réclame désormais plus de démocratie et plus d'indépendance pour l'ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997. (Poppy McPherson, Jessie Pang Jean-Stéphane Brosse pour le service français)