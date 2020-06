Hong Kong-Le Parlement chinois adopte la controversée loi sécuritaire

(Actualisé avec éléments supplémentaires)

par Clare Jim et Yanni Chow

HONG KONG, 30 juin (Reuters) - Le Parlement chinois a adopté mardi le projet de loi de sécurité nationale pour Hong Kong, critiqué par les puissances occidentales, un vote qui ouvre la voie aux plus radicaux changements dans l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine le 1er juillet 1997.

D'après la chaîne de télévision hongkongaise Cable TV, citant une source non identifiée, le projet de loi a été approuvé à l'unanimité par le principal organe décisionnaire du Congrès national du peuple chinois (CNP).

La loi prévoit des peines pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité, a déclaré sur Twitter le rédacteur en chef du Global Times, tabloïd adossé au Parti communiste chinois (PCC), citant des personnes ayant consulté le texte. Hu Xijin, qui a indiqué que le projet de loi avait été adopté par la Commission permanente du CNP, n'a pas donné davantage de détails.

Ce vote devrait accroître les tensions entre la Chine et plusieurs puissances occidentales, dont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont dit considérer le projet de loi comme une menace pour l'autonomie dont jouit Hong Kong depuis sa rétrocession à la Chine.

Washington a débuté lundi le retrait de privilèges commerciaux accordés à Hong Kong, un traitement spécial qui a permis au territoire de devenir un pôle financier mondial, en réponse au texte présenté à Pékin.

S'exprimant mardi lors d'une conférence de presse hebdomadaire, la cheffe de l'exécutif hongkongais a dit qu'il n'était pas approprié pour elle de répondre aux questions sur la loi sécuritaire tant que les débats étaient en cours à Pékin.

Carrie Lam a toutefois adressé une pique aux Etats-Unis. "Aucune forme de sanction ne nous fera peur", a-t-elle déclaré.

"REGRETTABLE"

Le projet de loi, porté à Pékin en réponse aux manifestations pro-démocratie souvent violentes qui ont secoué Hong Kong l'an dernier, n'a pas été rendu public. Selon la Chine, il est destiné à lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères dans la région administrative spéciale.

L'agence de presse officielle Chine Nouvelle devrait publier dans la journée des détails sur la loi, a rapporté le South China Morning Post, citant une source non identifiée. Des représentants hongkongais sont attendus à Pékin pour une réunion sur le sujet, a ajouté le journal.

Des représentants à Pékin et à Hong Kong ont répété par le passé que la nouvelle législation visait seulement quelques "fauteurs de trouble" et ne nuirait ni aux droits et libertés dans le territoire, ni aux intérêts des investisseurs.

La loi entrera en application dès sa publication au journal officiel de Hong Kong, attendue sous peu.

Joshua Wong, l'une des figures du mouvement pro-démocratie, a annoncé mardi qu'il quittait ses fonctions de chef du groupe Demosisto. Il a déclaré sur Twitter qu'il craignait d'être une "cible principale" de la nouvelle loi, alors que la Chine le considère à la solde de puissances étrangères.

Aux yeux de la Grande-Bretagne, la nouvelle loi contrevient aux obligations prises par la Chine lors de la rétrocession de Hong Kong, avec le principe "un pays, deux systèmes" censé garantir au territoire un haut degré d'autonomie.

Le porte-parole du gouvernement japonais a déclaré mardi que l'adoption du texte, si elle était avérée, était "regrettable".

A Taiwan, le gouvernement a fait savoir qu'il condamnait "fermement" la loi, disant y voir de graves impacts sur les libertés, les droits humains et le développement du territoire.

Plus tôt ce mois-ci, le Parlement européen a adopté une résolution demandant à l'Union de traduire la Chine devant la Cour internationale de justice, à La Haye, si le projet de loi sécuritaire venait à être adopté à Pékin.

La Chine a répondu au tollé des Occidentaux en dénonçant une ingérence dans ce qu'elle considère comme des affaires internes. (avec Noah Sin, Donny Kwow et Jessie Pang; version française Jean Terzian)