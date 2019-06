Hong Kong-Le projet de loi d'extradition pourrait être suspendu-presse

(Actualisé avec précisions, membre du Conseil législatif §2-6-7-8)

HONG KONG, 15 juin (Reuters) - Le gouvernement de Hong Kong pourrait suspendre le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine qui a soulevé une importante vague de contestation dans l'ancienne colonie britannique, rapportent samedi plusieurs médias hongkongais.

La chaîne de télévision iCable ainsi que les journaux South China Morning Post et Sing Tao précisent que la décision va être annoncée samedi. D'après iCable, la cheffe de l'exécutif local, Carrie Lam, a prévu à cet effet de tenir une conférence de presse dans l'après-midi après s'être entretenue avec des parlementaires pro-Pékin.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès des services de Lam, laquelle n'a effectué aucune déclaration publique depuis mercredi alors que le soutien politique au projet de loi faiblit.

Le projet de loi, qui concerne les habitants de Hong Kong et les ressortissants étrangers et chinois habitant ou de passage dans la ville, a entraîné dimanche dernier la plus grosse manifestation qu'ait connue le territoire depuis sa rétrocession à la Chine, en juillet 1997.

Une manifestation organisée mercredi avait ensuite provoqué le report du débat sur le texte, que beaucoup considèrent comme une atteinte aux libertés garanties par l'accord négocié entre Londres et Pékin qui a abouti à la rétrocession de l'ancienne colonie britannique en 1997.

Michael Tien, membre du Conseil législatif de Hong Kong et député au parlement chinois, a cependant estimé qu'un retrait total du texte était peu probable.

"Cet amendement est soutenu par le gouvernement central, donc un retrait enverrait le message politique que le gouvernement central a tort", a-t-il déclaré à Reuters.

"Cela ne peut pas se produire avec le principe 'un pays, deux systèmes'", a-t-il ajouté, indiquant être favorable à une suspension du projet de loi sans échéancier.

Les opposants au projet de loi ont lancé un appel à manifester dimanche et une confédération syndicale a lancé un appel à la grève dans toute la ville.

Hong Kong a été rétrocédée par le Royaume-Uni à la Chine en 1997 moyennant des garanties quant à son autonomie et au respect de droits spécifiques, notamment celui de disposer d'un système judiciaire distinct, en vertu du principe "un pays, deux systèmes". (John Ruwitch, Joyce Zhou, Vimvam Tong, Clare Jim et Anne Marie Roantree; Jean Terzian pour le service français)