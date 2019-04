Hong Kong-Les dirigeants du mouvement "Occupy" reconnus coupables

(Actualisé avec le verdict)

HONG KONG, 9 avril (Reuters) - Les dirigeants du mouvement de désobéissance civile "Occupy", qui avait agité Hong Kong pendant près de trois mois en 2014, ont été reconnus coupables mardi de conspiration en vue de provoquer des nuisances publiques

Des dizaines de sympathisants sont venus soutenir les neuf coaccusés après l'annonce du verdict.

Les trois chefs, le professeur de droit Benny Tai, 54 ans, le professeur de sociologie Chan Kin-man, 60 ans, et le pasteur à la retraite Chu Yiu-ming, 75 ans, qui avaient tous plaidé non coupables, ont été reconnus coupables de conspiration en vue de provoquer des nuisances publiques.

Benny Tai et Chan Kin-man ont par ailleurs été reconnus coupables d'incitation à commettre des troubles publics.

"Nous allons poursuivre notre lutte pour la démocratie", a dit à Reuters Benny Tai avant l'annonce du verdict. "Si nous avons commis un acte de désobéissance civile, c'est parce que nous voulons que justice soit rendue aux Hongkongais".

Les six autres coaccusés, dont les députés Tanya Chan et Shiu Ka-chun, les meneurs étudiants Eason Chung et Tommy Cheung, l'activiste Raphael Wong et le vétéran du parti démocrate Lee Wing-tat ont également été reconnus coupables d'au moins un chef d'accusation de nuisance publique.

Aucune peine n'a pour l'instant été prononcée par le juge.

Le mouvement "Occupy" est né en septembre 2014. Pendant près de trois mois, des centaines de milliers de Hongkongais sont descendus dans les rues, occupant les grandes artères, pour réclamer une véritable démocratisation de la vie politique de Hong Kong, retournée dans le giron de la Chine en 1997 en vertu du concept "Un pays, deux systèmes". (James Pomfret et Jessie Pang; Arthur Connan pour le service français)