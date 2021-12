Hong Kong-Libération sous caution refusée à deux responsables de Stand News

par Clare Jim et Sara Cheng

HONG KONG, 30 décembre (Reuters) - La justice de Hong Kong a refusé jeudi la libération sous caution de deux responsables du média pro-démocratie Stand News, accusés de sédition, au lendemain de l'arrestation de sept membres du site d'information.

Mercredi, quelque 200 policiers ont mené une perquisition dans les bureaux de Stand News, dont les avoirs ont été gelés, et arrêté sept de ses membres pour "publication séditieuse". Le site d'information a depuis annoncé la cessation de ses activités.

Selon l'acte d'accusation, l'ancien rédacteur en chef de Stand News, Chung Pui-kuen, et le rédacteur en chef par intérim, Patrick Lam, ont été inculpés, ainsi que Best Pencil Limited — la société éditrice de Stand News — pour conspiration en vue de "diffuser et/ou reproduire des publications séditieuses".

Le tribunal de West Kowloon a rejeté une demande de libération sous caution pour les deux hommes.

Quatre autres membres - l'ancienne parlementaire et avocate Margaret Ng, la pop-star Denise Ho, Chow Tat-chi et Christine Fang - ont été libérés sous contrôle judiciaire dans l'attente d'investigations supplémentaires.

L'épouse de Chung Pui-kuen, Chan Pui-man, ancienne rédactrice en chef du journal pro-démocratique Apple Daily, est le septième membre interpellé. Son arrestation lui a été signifiée en prison où elle est déjà détenue sous plusieurs chefs d'inculpation.

Reuters n'a pu joindre Best Pencil, ni aucune des sept personnes arrêtées mercredi — dont l'épouse de Chung —, ni leurs représentants légaux.

L'exécutif hong-kongais a défendu l'opération de police.

"Ces actes n'ont rien à voir avec une soi-disant suppression de la liberté de la presse", a déclaré la cheffe de l'exécutif Carrie Lam, lors d'une conférence de presse.

"Le journalisme n'est pas séditieux, mais des activités séditieuses ne peuvent être cautionnées sous le couvert de reportages", a-t-elle ajouté.

Ce raid est le dernier épisode en date de la répression qui vise les médias indépendants dans la région administrative chinoise.

Stand News, fondé en 2014, était le dernier grand média pro-démocratie de Hong Kong depuis la fermeture en juin dernier du tabloïd Apple Daily contrôlé par l'homme d'affaires Jimmy Lai, qui est en prison.

La France, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a fait part de sa préoccupation face à "ces développements, qui font suite à la disparition du quotidien hongkongais Apple Daily cet été et à la condamnation de son fondateur Jimmy Lai."

Elle appelle "au respect du principe 'un pays, deux systèmes' et de la Loi fondamentale de Hong Kong, qui garantissent le haut degré d'autonomie du territoire et le respect des libertés fondamentales". (Reportage Clare Jim, rédigé par Marius Zaharia; version française Camille Raynaud et Dina Kartit, édité par Sophie Louet)