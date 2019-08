Hong Kong-Macron aura une discussion "franche" avec Pékin en novembre

PARIS, 21 août (Reuters) - La situation à Hong Kong, théâtre de manifestations depuis deux mois, fera l'objet d'une discussion au sommet du G7, qui s'ouvre samedi à Biarritz, et d'un échange "franc et sincère" en novembre avec le président Xi Jinping, a déclaré mercredi Emmanuel Macron.

"Nous aurons évidemment une discussion, une expression sur ce sujet" lors du sommet du club des démocraties libérales (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni), a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une rencontre avec l'Association de la presse présidentielle, à Paris.

"J'en ferai aussi un sujet de discussion très franc et très sincère avec le président Xi Jinping lorsque je m'en rendrai en Chine au mois de novembre".

Lancé à l'origine contre un projet de loi aujourd'hui suspendu qui aurait autorisé l'extradition de suspects vers la Chine, le mouvement à Hong Kong s'est élargi à la défense des libertés garanties par le principe "un pays, deux systèmes", accepté dans le cadre de la rétrocession de l'ex-colonie britannique, en 1997.

Cette formule reconnaît la souveraineté chinoise sur la "région administrative spéciale" tout en garantissant son autonomie et le respect des libertés individuelles. Pour de nombreux Hongkongais, Pékin a resserré son emprise sur le territoire et remet en cause ce principe.

En France, plusieurs voix, y compris dans le camp présidentiel, se sont récemment élevées pour exhorter l'exécutif français à sortir de sa réserve face à la situation à Hong Kong.

Une vingtaine de députés emmenés par Jean-François Cesarini (La République en marche) ont publié le 8 août une tribune dénonçant le silence "assez assourdissant" de la classe politique française, alors même que "des événements majeurs pour l'équilibre du monde se déroulent et doivent nous interpeller".

Le 14 août, le chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, a fait savoir que la France était "profondément attachée au respect intégral" du principe "un pays, deux systèmes". (Marine Pennetier et Simon Carraud)