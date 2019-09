Hong Kong-Nouvelle journée de mobilisation d'étudiants et de lycéens

(.)

HONG KONG, 3 septembre (Reuters) - Etudiants et lycéens devaient à nouveau ne pas rejoindre leurs établissements scolaires mardi, pour la deuxième journée consécutive, et organiser des rassemblements pro-démocratie.

Des milliers d'étudiants se sont rassemblés lundi pour manifester devant leurs universités, un grand nombre d'entre eux portant des masques à gaz, et ont formé des chaînes humaines en réclamant une plus grande autonomie à Hong Kong vis-à-vis du gouvernement central de Pékin.

Reuters a rapporté en exclusivité mardi que la cheffe de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, avait déclaré la semaine dernière à des chefs d'entreprises qu'elle avait provoqué des dégâts "impardonnables" en déclenchant la crise politique à Hong Kong avec un projet de loi, désormais rejeté, qui aurait permis l'extradition de suspects vers la Chine continentale.

Selon un enregistrement audio que Reuters a pu écouté, Carrie Lam a déclaré que si elle en avait l'opportunité, elle démissionnerait. Un porte-parole de Lam a indiqué que son cabinet ne faisait pas de commentaire concernant des réunions privées.

Le mouvement de contestation, né en avril, s'est depuis élargi à des revendications plus larges, dont la protection des libertés et de l'autonomie dont jouit l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

Nombre de Hongkongais estiment que ce régime particulier, résumé par la formule "un pays, deux systèmes", est aujourd'hui menacé par l'emprise croissante qu'exerce le gouvernement central chinois.

La contestation, qui pèse aussi sur l'activité économique du territoire, constitue un défi sans précédent pour le président chinois Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir, en 2012.

Pékin, qui accuse d'ingérence certaines puissances étrangères - en premier lieu les Etats-Unis - soupçonnées d'être instigatrices du mouvement de contestation, a prévenu qu'il pourrait intervenir pour mettre fin à la crise à Hong Kong si cela était nécessaire et le porte-parole du gouvernement chinois, Geng Shuang, a réaffirmé ce lundi le soutien de Pékin à Carrie Lam, la dirigeante de l'exécutif hongkongais.

Les militants pro-démocratie ne désarment pas en dépit des incidents de plus en plus nombreux en marge de leurs rassemblements et des menaces explicites de Pékin.

Le climat était toujours tendu lundi soir, avec quelques échauffourées lorsque la nuit est tombée, au cours desquelles la police a tiré du gaz lacrymogène. Cela intervient après un week-end de manifestations marqué par de nouveaux heurts entre contestataires et forces de l'ordre. (Twinnie Siu; Arthur Connan pour le service français)