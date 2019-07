Hong Kong-Nouvelle marche contre le projet de loi d'extradition

(Précisions, 3e paragraphe)

HONG KONG, 21 juillet (Reuters) - Des milliers de personnes ont pris part dimanche à Hong Kong, par une chaleur étouffante, à une nouvelle manifestation contre le projet de loi d'extradition, désormais suspendu, qui a plongé la ville dans la crise ces dernières semaines et ravivé l'inquiétude de la population face à une plus grande mainmise de Pékin sur l'ex-colonie britannique.

Le cortège des manifestants est parti du parc Victoria, dans le quartier commerçant de Causeway Bay, et a pris la direction de Wan Chai, à seulement une station de métro de là, la police ayant raccourci l'itinéraire de la marche pour des raisons de sécurité.

Certains activistes vêtus de noir et pour beaucoup cagoulés ont désobéi aux consignes de la police et ont marché au-delà du point d'arrivée fixé par les autorités, afin de marcher en direction du Bureau de liaison chinois, qui se trouve près du coeur du quartier financier. Certains ont bombardé d'oeufs les murs du Bureau de liaison tandis que d'autres inscrivaient des graffitis non loin de là. Plusieurs centaines de policiers en tenue anti-émeutes avaient pris position aux abords du Bureau de liaison pour empêcher qu'il ne soit envahi.

La dirigeante de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, s'est excusée pour les troubles provoqués par le projet de loi d'extradition, en vertu duquel des Hongkongais pourraient être transférés en Chine communiste pour y être jugés. Carrie Lam a déclaré que ce projet de loi était désormais "mort".

Il n'en reste pas moins que, pour bon nombre d'habitants de l'ex-colonie britannique, rétrocédée à la Chine en 1997 en vertu du principe "Un pays, deux systèmes", ce projet de loi d'extradition doit être purement et simplement abrogé, car, craignent-ils, il pourrait en cas d'adoption servir à Pékin pour réprimer toute dissidence.

Samedi, au moins 100.000 personnes ont manifesté à Hong Kong pour exprimer leur soutien à la police et réclamer un arrêt des violences, à la suite de la vague de protestations contre un projet de loi d'extradition. La police a parlé de 103.000 participants, tandis que, pour les organisateurs, ils étaient 316.000.

Le week-end dernier, deux manifestations qui avaient commencé dans le calme ont dégénéré en échauffourées entre policiers et activistes, ce qui a fait des dizaines de blessés. Plus de 40 personnes avaient été arrêtées.

Et le 1er juillet, à l'occasion du 22e anniversaire de la rétrocession à la Chine populaire, des manifestants avaient envahi le Conseil législatif (parlement) de la Région administrative spéciale de Hong Kong et s'étaient livrés à des déprédations. (Donny Kwok et Felix Tam; Eric Faye pour le service français)