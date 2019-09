Hong Kong-Pékin condamne une entrevue entre Heiko Mass et Joshua Wong

BERLIN, 11 septembre (Reuters) - La Chine a vivement protesté mercredi contre une rencontre, lundi soir, entre le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas et le militant pro-démocratie hongkongais Joshua Wong.

L'ambassadeur d'Allemagne à Pékin a été convoqué au ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré l'ambassadeur de Chine à Berlin, Ken Wu.

Joshua Wong, l'une des figures de proue du mouvement de contestation qui ébranle depuis des mois la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong, est arrivé lundi soir à Berlin, où il a été accueilli par Heiko Mass.

"Je dois malheureusement dire que ce qui s'est produit aura des conséquences négatives sur les relations bilatérales et que la partie chinoise se doit de réagir", a déclaré Ken Wu.

A son arrivée à Berlin, Joshua Wong a déclaré que Hong Kong était un rempart entre le monde libre et la "dictature de la Chine".

"Après son arrivée, nous avons pris note que malheureusement, certains hommes politiques, et je dirais très ouvertement le ministre des Affaires étrangères en personne, ainsi que des membres du Parlement ont rencontré Joshua Wong", a dit l'ambassadeur de Chine à Berlin.

"Nous ne savons pas quel est l'objectif de ces responsables. Sont-ils authentiquement préoccupés par la liberté, la démocratie et l'état de droit à Hong Kong ou veulent-ils mettre de l'huile sur le feu pour en retirer des bénéfices politiques?" a-t-il poursuivi.

"La souveraineté et la sécurité de la Chine doivent être respectées. Je conseille donc aux politiciens de ne pas protéger les crimes violents et de ne pas se mêler des affaires intérieures chinoises et hongkongaises", a conclu l'ambassadeur.

L'Allemagne, important partenaire commercial de Pékin, a échangé près de 90 milliards d'euros de biens avec la Chine au premier semestre 2019. (Andreas Rinke Jean-Stéphane Brosse pour le service français)