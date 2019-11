Hong Kong-Réouverture d'un axe routier majeur, appel au calme des autorités

HONG KONG, 27 novembre (Reuters) - L'un des principaux axes routiers de Hong Kong, resté fermé pendant près de deux semaines après avoir été bloqué par des manifestants pro-démocratie, a rouvert mercredi alors que semblait toucher à sa fin le siège d'un campus universitaire attenant, où s'étaient retranchés des centaines de manifestants.

Les autorités espèrent que le calme constaté le week-end dernier pour les élections locales va se prolonger dans le territoire semi-autonome, secoué depuis près de six mois par des manifestations violentes.

A Pékin, les autorités ont de nouveau souligné la nécessité "de mettre fin aux violences et restaurer l'ordre" après le scrutin, qui a donné lieu à une victoire historique des candidats pro-démocratie au détriment de ceux favorables au pouvoir en place.

Mais en dépit de l'euphorie suscitée par les résultats des élections de district, de nouvelles manifestations antigouvernementales sont prévues le week-end prochain.

Aux premières heures de la matinée de mercredi, le tunnel reliant la péninsule de Kowloon à l'île de Hong Kong a rouvert. Des images de la télévision locale montraient un flot de voitures emprunter cet important axe routier.

Des manifestants pro-démocratie avaient bloqué le tunnel près de deux semaines plus tôt, jetant des pavés sur la voie, allumant des incendies et détruisant des postes de péage, avant de se réfugier dans le campus de l'université Polytechnique non loin de là.

Un dispositif policier était toujours en place autour du campus universitaire, alors qu'une équipe de sécurité se préparait à fouiller les lieux pour une deuxième journée consécutive à la recherche de manifestants qui seraient restés cachés.

La cheffe de l'exécutif local, Carrie Lam, dont les contestataires réclament le départ, a appelé mardi les ultimes manifestants retranchés dans l'université Polytechnique à quitter les lieux de manière pacifique le plus vite possible.

Une cinquantaine de manifestants seraient encore cachés dans le campus. (Clare Jim et James Pomfret; Jean Terzian pour la version française)