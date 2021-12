Hong Kong: Une statue commémorant Tiananmen retirée

HONG KONG (Reuters) - L'Université de Hong Kong (HKU) a fait démonter et retirer une statue qui avait été érigée sur son campus il y a plus de vingt ans et qui commémorait les victimes de la répression meurtrière du rassemblement étudiant de Tiananmen en 1989.

Connue sous le nom de "Pilier de la honte", la statue, qui représentait des corps enchevêtrés, était un symbole des libertés promises à Hong Kong lors de son retour sous domination chinoise en 1997.

Le Conseil de l'HKU a déclaré jeudi avoir décidé de retirer la statue lors d'une réunion "se fondant sur des conseils juridiques externes et d'une évaluation des risques dans l'intérêt de l'université".

"Le Conseil de l'HKU a demandé à ce que la statue soit entreposée et que l'université continue de prendre des avis juridiques sur toute décision concernant son futur", a indiqué l'HKU.

