La Securities and Futures Commission de Hong Kong a autorisé, d’après des sources locales, des ETF au comptant (Spot) sur le bitcoin et l'éther, ce qui marque une étape significative vers l'institutionnalisation de ces crypto-actifs dans la région, et anticipe peut-être des changements plus profonds en Chine continentale. On y revient dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Les mineurs de cryptos chutent en bourse

À l'approche du halving de Bitcoin, les actions des sociétés de minage de cryptomonnaies telles que Marathon Digital et Riot Platforms chutent significativement depuis début mars. C’est plus précisément une dégringolade de 47% pour l’action de Marathon digital et de 45% pour celle de Riot Platforms depuis le début du mois dernier. Les investisseurs anticipent une baisse de rentabilité due à la réduction de la production de BTC par bloc (Halving Day). Malgré cette baisse de performance boursière, les dirigeants de ces entreprises restent relativement optimistes. Ils envisagent de capitaliser sur cette phase post-halving pour améliorer leur trésorerie à long terme. Le halving pourrait également intensifier la concurrence, poussant les mineurs de moindre envergure à quitter le marché, ce qui pourrait bénéficier aux plus grandes entreprises.

Changpeng Zhao bientôt en prison ?

Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance, sera bientôt fixé sur sa peine après avoir plaidé coupable à des accusations de facilitation de blanchiment d'argent et de violation du Bank Secrecy Act aux États-Unis. Le verdict, attendu pour le 30 avril, pourrait inclure une peine de prison, bien que la sentence exacte reste encore évidemment incertaine. À ce stade, la plupart des experts proches du dossier s’accordent sur le fait que l’ex-PDG pourrait recevoir plusieurs mois d’emprisonnement. Dans les faits, la loi prévoit des peines de prison allant jusqu’à 10 années consécutives pour les faits qui lui sont reprochés.

La LBBW développe ses services crypto

La Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), la plus grande banque fédérale d'Allemagne, en partenariat avec Bitpanda, a annoncé le lancement d'un service de garde de cryptomonnaie pour leurs entreprises clientes notamment. LBBW offre ainsi un service “d'investment-as-a-service” permettant le stockage et l'achat de cryptomonnaies qui permettra, d'après l’entreprise, de répondre à la demande croissante de ses clients. Ce service sera disponible pour les entreprises clientes à partir du second semestre 2024.

Sam Bankman-Fried fait appel de sa condamnation

Sam Bankman-Fried (SBF), fondateur de FTX, a fait appel de sa condamnation à 25 ans de prison, prononcée par le juge Lewis Kaplan. L'appel a été déposé par son avocate au tribunal du district sud de New York. Bien que l'appel puisse potentiellement réduire sa peine, il y a aussi un risque qu'il ait l'effet inverse, étant donné que SBF risquait initialement jusqu'à 110 ans de prison. Actuellement, SBF reste détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Lundi, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a accordé des licences à des gestionnaires d'actifs, dont ChinaAMC, Harvest Global et Bosera International, pour le lancement d'ETF au comptant sur le bitcoin (BTC) et l'éther (ETH), selon des sources locales. Il s'agit du dernier signe en date de l'institutionnalisation des principaux crypto-actifs, et peut-être d'un signe avant-coureur des choses à venir en Chine continentale, qui a interdit pratiquement toute activité liée aux crypto-actifs en 2021.

L'approbation fait de Hong Kong l'un des pionniers de l'autorisation des ETF d'éther au comptant, après le Canada, qui a été le premier à approuver les ETF de bitcoin et, plus tard, les ETF d'éther. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a également approuvé, après quelques réticences, les ETF au comptant sur bitcoin, mais traîne les pieds pour ce qui est d’une approbation d’un ETF sur l’éther.

À l'échelle mondiale, l'Europe, Singapour, l'Australie et Dubaï ont aussi autorisé les ETF sur le bitcoin, bien souvent sur des contrats à terme ou via des paniers d’actions d’entreprises étant étroitement liées avec la cryptosphère. Le Royaume-Uni devrait autoriser la négociation de cryptomonnaies à la Bourse de Londres à partir du mois de mai, et l'Australie devrait suivre en juin.

La décision de Hong Kong pourrait catalyser des actions similaires en Asie, en renforçant sa stature en tant que nœud financier et en influençant éventuellement les marchés voisins, comme le Japon et Singapour, pour qu'ils adoptent les investissements ponctuels en bitcoins ou éthers. Cependant, contrairement au déblocage qui s'est produit aux États-Unis, qui est l'un des principaux moteurs du récent rallye du bitcoin qui a poussé l'actif vers de nouveaux sommets historiques, il y a des raisons de douter que des milliards de nouveaux capitaux affluent sur le marché.

Si plusieurs fonds négociés en bourse (FNB) de contrats à terme (Futures) sur le bitcoin et l'éther ont été lancés à Hong Kong en décembre 2022, leurs actifs sous gestion combinés atteignaient à peine 170 millions de dollars plus d'un an plus tard, ce qui contraste fortement avec les 2,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion du plus grand FNB de contrats à terme sur le BTC coté aux États-Unis, BITO de ProShares.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

La crypto FOMO est de retour. Les arnaques aussi (Wired, en anglais)

La réduction de moitié du Bitcoin est à venir. Les mineurs recherchent de nouvelles façons de gagner de l’argent. (WSJ, en anglais).

Droits, Raison, Révolution : À Washington au sommet politique du Bitcoin (Bitcoin Magazine)