Hong Kong assouplit encore les restrictions du COVID, les bars restent ouverts jusqu'à 2 heures du matin.

Les plages et les piscines rouvriront à partir de jeudi, lorsque les restaurants pourront également accueillir quatre personnes de plus à chaque table, a déclaré M. Lam lors d'un point de presse régulier.

L'extension des heures d'ouverture des bars, ainsi que la réouverture des salles de karaoké et de certains autres lieux, prendraient effet à partir du 19 mai.

Les autorités sanitaires de Hong Kong ont signalé 283 cas de COVID-19 lundi, la première fois que le décompte quotidien est passé sous la barre des 300 depuis près de trois mois. La ville a enregistré plus de 1,2 million d'infections et plus de 9 300 décès depuis le début de la pandémie.

"Le nombre de COVID est tombé à trois chiffres à la mi-avril et n'a pas rebondi, malgré l'augmentation du trafic piétonnier pendant deux jours de vacances", a déclaré Mme Lam, ajoutant qu'il n'était pas juste d'empêcher les gens de se baigner alors que le temps était si beau.

Elle a dit qu'elle espérait que les gens pourraient profiter de la fête des mères dimanche, car davantage de membres de la famille pourraient dîner ensemble.

Les restrictions liées au coronavirus ont mis à mal les affaires à Hong Kong et ont contribué à alimenter un exode net d'environ 70 000 personnes en février et mars, contre près de 17 000 en décembre.

Pour certains, l'assouplissement des restrictions pourrait être trop tard, car de nombreuses entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons ont dû licencier du personnel alors qu'elles luttent pour payer leur loyer dans l'un des marchés immobiliers les plus chers du monde.

La vie dans la ville sous domination chinoise revient progressivement à la normale, les écoles reprenant les cours en face à face et de nombreuses personnes reprenant le travail dans les bureaux.