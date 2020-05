Bourse de Hong Kong : Hong Kong clôture en chute de plus de 5%

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a dégringolé vendredi de plus de 5% après la décision de Pékin d'imposer une loi sur la sécurité nationale sur le territoire semi-autonome, suscitant la crainte d'un regain du mouvement pro-démocratie.

A la clôture, l'indice Hang Seng avait chuté de 1,349.99 points (5,56%) à 22.930,14 points.

l'indice composite de la Bourse de Shanghai a cédé 1,89% à 2.813,77 points.

De son côté, Shenzhen a perdu 2,02% à 1.752.42 points.

Le régime communiste a déposé vendredi au parlement chinois une proposition de loi qui vise à interdire "la trahison, la sécession, la sédition (et) la subversion" à Hong Kong, en réponse aux manifestations monstres de l'opposition démocratique l'an dernier.

Ce projet, annoncé jeudi soir, suscite l'indignation dans l'ex-colonie britannique, où se multiplient les appels à manifester, en dépit de l'interdiction des rassemblements prise au nom de la lutte contre le coronavirus.

Les opposants y voient l'attaque la plus grave contre les libertés de Hong Kong depuis la rétrocession de la ville à la Chine en 1997 et une violation du principe "Un pays - deux systèmes" qui doit présider aux relations entre Pékin et sa région autonome spéciale.

