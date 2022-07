Hong Kong doit autoriser la libre circulation pour conserver son statut de centre financier - rapport

Hong Kong reste un marché régional clé mais il est confronté à "certains de ses plus grands défis à ce jour", selon le rapport de l'Alternative Investment Management Association (AIMA) et de PwC publié mardi.

La région administrative spéciale chinoise est le plus grand centre de fonds spéculatifs en Asie, selon le rapport, avec plus de la moitié des principaux fonds qui ont au moins 1 milliard de dollars sous gestion dans la région situés à Hong Kong.

Mais les restrictions de voyage et la fermeture des frontières ont entraîné un exode des résidents de la ville au cours des deux dernières années, le secteur des services financiers étant confronté à une "fuite des cerveaux" des talents.

"Face à la concurrence croissante et aux défis mondiaux, y compris la pandémie, il convient de faire davantage pour maintenir les avantages concurrentiels de la ville et pour construire un avenir encore plus brillant et résilient", indique le rapport.

"Il est essentiel de trouver un équilibre délicat en reconnaissant comme il se doit la stature de Hong Kong en tant que centre financier international et les considérations plus larges de santé publique locale."

Selon les statistiques gouvernementales, Hong Kong a enregistré plus de 1,2 million d'infections à coronavirus et environ 9 400 décès.

Bien que la ville ait échappé au bilan des décès d'autres grands centres, Hong Kong est l'une des rares villes à appliquer encore la quarantaine, les voyageurs entrants devant passer sept jours dans un hôtel désigné, à leurs frais.

Une règle qui interdisait aux vols individuels de ramener des passagers infectés par le virus COVID-19 a été assouplie la semaine dernière après que le gouvernement de la ville ait déclaré que l'interdiction causait des "ennuis inutiles" et des désagréments aux résidents.

Les règles de quarantaine et les interdictions de vol ont fait que les voyages d'affaires à Hong Kong ont stagné et que les chefs des banques mondiales ont pour la plupart évité de se rendre dans la ville depuis 2020, même s'ils ont visité le centre financier régional rival de Singapour ces derniers mois.

Hong Kong a enregistré des sorties nettes de plus de 140 000 personnes depuis le début de l'année, selon les statistiques officielles. On ne sait pas exactement combien sont partis de façon temporaire ou permanente.