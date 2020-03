Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a ouvert mardi en hausse de plus de 3%, après les annonces de la Réserve fédérale américaine qui a décidé de ne plus fixer de limites à ses achats de bons du Trésor et de titres hypothécaires.

Dans les premiers échanges, l'indice Hang Seng progressait de 3,39% à 22.431,4 points. En Chine continentale, la Bourse de Shanghai gagnait 1,76% à 2.706,97 points et celle de Shenzhen 1,76% également à 1.660,65 points.

