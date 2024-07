Hong Kong a enregistré un nombre record d'achats de logements par des acheteurs de Chine continentale au cours des six premiers mois, après que le centre financier a levé toutes les restrictions à l'achat, a déclaré le principal agent immobilier Centaline Property Agency, la valeur des transactions représentant 31 % du total.

Fin février, Hong Kong a supprimé tous les droits de timbre supplémentaires pour les acheteurs étrangers et les acheteurs de résidences secondaires, ainsi que pour ceux qui vendent des appartements dans les deux ans suivant leur achat, après que les prix ont chuté de 20 % par rapport au sommet atteint en 2021, en raison de la hausse des taux hypothécaires, de l'exode des talents et de la faiblesse des perspectives du marché.

Au cours du premier semestre, 6 117 logements neufs et de seconde main d'une valeur totale de 70,5 milliards de dollars HK (9,03 milliards de dollars) ont été achetés par des acheteurs de Chine continentale, selon une enquête de Centaline qui suit les noms des acheteurs orthographiés en mandarin, soit une hausse de 70 % et 42 % respectivement par rapport à l'année précédente.

Le volume et la valeur représentent respectivement 25 % et 31 % du total enregistré sur l'un des marchés immobiliers les plus chers du monde au cours de cette période.

Centaline a déclaré que les volumes d'achat, la valeur et la contribution des acheteurs de Chine continentale ont tous atteint des sommets historiques. Les contributions ont été inférieures à 15 % avant 2023.

La suppression des droits de timbre supplémentaires, le pic des taux d'intérêt et la baisse des prix de l'immobilier ont attiré davantage de non-locaux sur le marché, a déclaré Louis Chan, vice-président de Centaline Asia Pacific, dans un communiqué publié mardi, en particulier des Chinois continentaux qui sont des investisseurs ou ont déjà acquis la citoyenneté hongkongaise.

L'agent immobilier a ajouté que les acheteurs de Chine continentale préfèrent généralement les logements neufs et de taille petite à moyenne.

Le marché de l'immobilier en Chine continentale est embourbé dans un marasme qui dure depuis plusieurs années. En juin, les prix des logements neufs ont chuté au rythme le plus rapide depuis neuf ans, tandis que les ventes et les investissements immobiliers ont continué à se contracter.

Malgré l'augmentation du nombre d'acheteurs étrangers, les prix des logements privés à Hong Kong ont perdu de leur vigueur en mai, après avoir absorbé une grande partie de la demande locale d'achat de logements. Ils ont baissé de 1,2 % par rapport à avril, après avoir augmenté pendant deux mois consécutifs depuis la levée de toutes les restrictions à l'achat.

Le mois dernier, la société d'études Demographia a classé Hong Kong comme la ville la moins abordable du monde pour la quatorzième année consécutive. (1 $ = 7,8064 dollars de Hong Kong) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Kim Coghill)