Hong Kong et l'Arabie saoudite étudient la possibilité de créer un fonds négocié en bourse (ETF) qui suivrait les indices boursiers de Hong Kong, a déclaré Paul Chan, secrétaire aux finances de Hong Kong, dans un communiqué publié jeudi.

Le gouvernement de Hong Kong travaille actuellement avec plusieurs institutions financières pour développer l'ETF, a déclaré M. Chan.

La déclaration a été publiée en marge d'un événement organisé conjointement par le Saudi Tadawul Group, propriétaire de la bourse saoudienne, et Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (HKEX). (Reportage de Xie Yu et Selena Li ; Rédaction de Jamie Freed)