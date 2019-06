Bourse de Hong Kong : Hong Kong limite son repli, suspendue à l'impact des manifestations

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a limité ses pertes jeudi, terminant quasi-stable au lendemain d'un fort repli dans un marché suspendu aux manifestations dans l'île contre une loi permettant les extraditions vers la Chine, et surveillant le conflit commercial sino-américain.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a clôturé en repli de 0,05% à 27.294,71 points.

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a fini sur une maigre hausse de 0,05% à 2.910,74 points, tandis que l'indice de référence de la Bourse de Shenzhen gagnait 0,29% à 1.532,79 points.

A Hong Kong, après avoir piqué du nez dans les premiers échanges, le marché s'est ressaisi, bénéficiant d'achats à bon compte après le fort repli intervenu mercredi.

Pour autant, le marché restait nerveux et attentistes face aux vives incertitudes sur l'avenir politique de Hong Kong comme sur le plan de la guerre commerciale sino-américaine.

Après une première manifestation monstre dimanche, des dizaines de milliers de protestataires sont descendus mercredi dans la rue à Hong Kong pour dénoncer le projet du gouvernement local d'autoriser les extraditions vers la Chine populaire, au système judiciaire jugé opaque et souvent arbitraire.

"Les efforts de Pékin pour faire passer cette loi pourraient coûter cher (à la ville), car les investisseurs et entreprises chérissent l'autonomie de Hong Kong", ex-colonie britannique disposant de son propre système légal, insiste Edward Moya, analyste du courtier Oanda.

"L'incertitude sur le maintien de l'autonomie hongkongaise devrait assombrir le climat des affaires, et entamer la croissance chinoise. Et si les Etats-Unis et l'Europe s'immiscent dans le dossier, cela compliquera de futurs accords commerciaux avec Pékin", prévient M. Moya.

Signe de la nervosité ambiante: le Hibor, taux interbancaire hongkongais (auquel les banques se prêtent de l'argent) a bondi à un sommet depuis 11 ans, reflétant des facteurs saisonniers mais aussi un resserrement de la liquidité disponible face aux flux de capitaux sortant du territoire.

Le géant technologique Tencent a perdu 0,95% à 334,20 dollars hongkongais, l'opérateur de casinos Galaxy Entertainment 0,71% à 48,65 dollars, et la banque HSBC 0,62% à 64,30 dollars. Les groupes pétroliers ont chuté de concert, à l'image de PetroChina (-1,17% à 4,23 dollars).

Le promoteurs immobilier Sino Land a esquissé un timide rebond (+0,16% à 12,72 dollars).

En Chine continentale, les Bourses ont comblé leurs pertes après le lancement officiel du "Nasdaq shanghaïen", nouvelle plateforme boursière à dominante technologique, même si les échanges n'y ont pas encore démarré. Un premier groupe d'entreprises y sera introduit d'ici deux mois.

"Le rebond d'après-midi était en partie stimulé par ce lancement (...) Mais les volumes d'échanges n'étaient pas considérables, c'est dur pour les Bourses chinoises de résister au repli des marchés mondiaux" et à la conjoncture économique morose, soulignait Shen Zhengyang, du courtier Northeast Securities.

Iflytek, spécialiste de l'intelligence artificielle, a grimpé de 0,96% à 29,44 yuans, et le distributeur d'électroménager Suning de 0,63% à 11,10 yuans. L'opérateur de supermarchés Yonghui en revanche a cédé 1,46% à 10,12 yuans.

dan-bur/jug/aue/ved