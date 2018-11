Bourse de Hong Kong : Hong Kong, optimiste, termine en hausse de 4,21%

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a clôturé vendredi sur une hausse de 4,21% en raison d'un regain d'optimisme quant au contentieux commercial sino-américain, du fait d'un tweet encourageant du président américain Donald Trump.

L'indice composite Hang Seng a gagné 1.070,35 points à 26.486,35 points, progressant de plus de 7% sur l'ensemble de la semaine.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a gagné de son côté 2,70% à 2.676,48 points, et celui de Shenzhen 3,43% à 1.351,09 points.

Les actions sont reparties nettement à la hausse après un mois d'octobre très rude et une tendance massive à la vente, les monnaies les plus à risque profitant d'un rebond face au dollar et la livre consolidant ses gains.

"Les commentaires positifs du président Trump sur les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine encouragent le marché à court terme", a indiqué Tai Hui chez JP Morgan Asset Management.

"La modération du dollar, la stabilisation des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine et davantage de mesures de relance du côté de Pékin seront les ingrédients essentiels à la restauration de la confiance des marchés en Asie", a-t-il ajouté, soulignant que la reprise du dialogue entre Washington et Pékin semble momentanément satisfaire les investisseurs, à défaut d'une résolution complète des tensions.

Du côté des valeurs, le géant informatique Tencent a bondi de 9,29% à 303,60 dollars de Hong Kong (HKD), l'opérateur de casinos Wynn Macau a pris 13,24% à 19,16 HKD et l'équipementier télécom chinois ZTE a grimpé de 12,20% à 13,98 HKD.

Le secteur de l'immobilier, négativement marqué par la dernière hausse des taux d'intérêt à Hong Kong, reprenait des couleurs lui aussi (Sun Hung Kai Properties: +2,89% à 106,90 HKD; Country Garden: +3,93% à 9,52 HKD; New World Development: +2,58% à 10,34 HKD).

À Shanghai, l'éditeur de logiciels Neusoft a progressé de 10% pour clôturer à 10,84 yuans, tandis que l'équipementier automobile Wanxiang Group, coté à Shenzhen, a progressé de 9,92% à 5,54 yuans.

Chez les assureurs, Ping An Insurance a grimpé de 4,74% à 67,35 yuans tandis que China Life Insurance Company a pris 3,66% pour clôturer à 22,67 yuans.

Enfin, du côté des banques d'investissement, Citic Securities a progressé de 2,48% à 17,79 yuans, tandis que Everbright Securities a clôturé en hausse de 6,56% à 10,39 yuans.

dan-mja/fka/dga