Bourse de Hong Kong : Hong Kong recule, Shanghai et Shenzhen en hausse

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé à l'équilibre vendredi, celles de Shanghai et Shenzhen ont fini en légère progression dans un marché prudent face à une possible nouvelle escalade du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng a cédé 0,01%, soit 1,35 point, à 26.973,47 points. Il a perdu plus de 3% au cours de la semaine.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a gagné 0,40%, soit 10,71 points, à 2.702,30 points. Il a perdu 0,84% au cours de la semaine.

A Shenzhen, l'indice a perdu 0,10%, soit 1,50 point, à 1.433,30 points. Ce dernier a reculé de 1,24% durant la semaine.

Les craintes d'une contagion de la crise de certains pays émergents et une éventuelle escalade du conflit commercial sino-américain ont encore incité les investisseurs à la prudence. Tout comme des propos de Donald Trump au Wall Street Journal, suggérant que le Japon pourrait être la prochaine cible de sa politique protectionniste.

Les investisseurs suivront les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis plus tard dans la journée, un indicateur sur la santé de l'économie américaine considéré comme majeur par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour mener à bien la libéralisation de sa politique monétaire.

La prochaine réunion monétaire de la banque centrale américaine est programmée les 25 et 26 septembre.

Sur le front des valeurs, CNOOC a gagné 3,13% à 13,86 dollars de Hong Kong et PetroChina 0,87% à 5,80 dollars de Hong Kong, tandis que Sinopec a reculé de 0,67% à 7,37 dollars de Hong Kong.

Galaxy Entertainment a plongé de 3,79% à 52,00 dollars de Hong Kong et Wynn Macau de 3,63% à 19,12 dollars de Hong Kong.

AAC Technologies a perdu 2,07% à 82,70 dollars de Hong Kong, Tencent en revanche gagnant 0,70% à 316,80 dollars de Hong Kong.

AIA a chuté de 0,70% à 64,05 dollars de Hong Kong. China Mobile a gagné 0,67% à 75,65 dollars de Hong Kong, alors que China Tower a bondi de 7,48% à 1,15 dollar de Hong Kong. HSBC a reculé de 0,44% à 67,20 dollars de Hong Kong.

A Shanghai, New China Life Insurance a gagné 1,33% à 46,57 yuans et Ping'an Insurance 2,38% à 62,78 yuans.

ICBC a terminé en hausse de 0,38% à 5,35 yuans et Bank of China de 0,29% à 3,51 yuans.

