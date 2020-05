Hong Kong recule, plombée par l'annonce de nouvelles lois de sécurité par Pékin

SINGAPOUR (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Hong Kong évolue en forte baisse vendredi matin, entraînant dans son sillage les autres indices asiatiques, alors que la Chine a annoncé qu'elle imposerait de nouvelles lois de sécurité nationale dans l'île.

Vers 7h00 (heure de Paris), le Hang Seng, l'indice phare de la Bourse de Hong Kong abandonnait 4,6% à 23.160 points, affecté notamment par le repli des valeurs financières, de l'immobilier et des infrastructures.

Les autres indices asiatiques reculaient également, avec une baisse de 0,7% pour l'indice Nikkei à Tokyo et de 1,3% pour le Shanghai Composite.

De nouvelles restrictions en matière de sécurité pourraient saper davantage l'Etat de droit et les libertés de type occidental qui ont permis à Hong Kong de devenir un centre financier mondial.

Les président des Etats-Unis, Donald Trump, a indiqué que les projets de Pékin n'étaient pas encore connus de manière détaillée et a promis de "traiter cette question avec beaucoup de fermeté" si la Chine applique ces nouvelles lois. Le Sénat américain a parallèlement annoncé qu'un projet de loi sanctionnant les dirigeants chinois et les entités qui appliqueraient les nouvelles lois de sécurité nationale à Hong Kong allait être présenté. Le projet de loi sanctionnerait également les banques qui font des affaires avec ces entités.

Ankit Khandelwal, directeur des investissements chez Maitri Asset Management, souligne que les marchés se retrouvent pris en étau entre des données économiques désastreuses et les tensions entre les Etats-Unis et la Chine, d'une part, et les mesures de soutien économique mises en oeuvre par les Etats du monde entier, d'autre part. "La tension entre les États-Unis et la Chine pourrait dicter l'évolution à court terme des marchés", estime-t-il.

Par ailleurs, le Premier ministre chinois, s'exprimant vendredi à l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire (ANP), le Parlement chinois, a déclaré que Pékin ne se fixerait pas d'objectif de croissance pour 2020, en raison de la pandémie de coronavirus et des incertitudes pesant sur le commerce international.

