Hong Kong se prépare à de nouvelles manifestations, l'aéroport ciblé

(Actualisé avec précisions tout du long)

HONG KONG, 23 août (Reuters) - Hong Kong se prépare à de nouvelles manifestations vendredi et tout au long du week-end, notamment à l'aéroport international, alors que le mouvement de contestation antigouvernementale ne montre aucun signe d'essoufflement et que des tensions naissent entre la Chine et certaines puissances occidentales.

Le consulat du Canada dans l'ancienne colonie britannique a déclaré vendredi avoir suspendu les déplacements de son personnel local en direction de la Chine continentale, une annonce qui intervient après qu'un employé chinois du consulat britannique à Hong Kong a été arrêté par les autorités chinoises.

Pékin a accusé la Grande-Bretagne et d'autres nations étrangères d'ingérence dans ses affaires à Hong Kong.

Plusieurs rassemblements sont prévus vendredi, dont une manifestation d'experts-comptables près du siège du gouvernement et une "chaîne humaine" que les contestataires entendent former en se tenant par la main dans différents districts de la ville semi-autonome - une "chaîne baltique" sur le modèle de celle réalisée en 1989 dans le cadre d'un mouvement contestataire dans l'ancienne Union soviétique.

Le mouvement de protestation, né en avril du rejet d'un projet de loi qui aurait permis l'extradition de suspects vers la Chine continentale, s'est élargi depuis le mois de juin à des revendications plus larges, dont la démission de la cheffe du gouvernement local Carrie Lam et la protection des libertés et de l'autonomie dont jouit l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

Nombre de Hongkongais estiment que ce régime particulier, résumé par la formule "un pays, deux systèmes", est aujourd'hui menacé par l'emprise croissante qu'exerce le gouvernement central chinois.

La contestation, qui pèse aussi sur l'activité économique du territoire, constitue un défi sans précédent pour le président chinois Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir, en 2012.

Des protestataires ont déclaré sur les réseaux sociaux qu'ils comptaient perturber les transports en direction de l'aéroport international durant le week-end.

L'aéroport de Hong Kong, l'un des plus fréquentés de la planète, avait été contraint de fermer temporairement en début de semaine dernière et d'annuler un millier de vols sur fond de heurts entre manifestants et forces de l'ordre.

Dans un encart publicitaire publié vendredi dans les principaux journaux de Hong Kong, la direction de l'aéroport de la ville appelle les jeunes à "aimer Hong Kong" et dit son opposition aux agissements ayant "bloqué et interféré dans les opérations de l'aéroport".

La Haute cour de justice a prolongé vendredi une mesure limitant l'accès des contestataires à certaines zones de l'aéroport, disant vouloir ainsi bannir "ceux qui veulent délibérément faire obstruction" aux activités normales de l'aéroport.

En amont des manifestations prévues vendredi, les contestataires ont rappelé au gouvernement leurs cinq revendications: retrait définitif du projet de loi sur l'extradition, ouverture d'une enquête indépendante sur les violences policières présumées lors des manifestations, rejet du terme "émeute" pour qualifier les rassemblements, abandon des charges contre les contestataires arrêtés et reprise de la réforme politique.

Pékin a prévenu que les autorités chinoises pourraient intervenir pour mettre fin au mouvement. Plusieurs centaines de paramilitaires de la Police armée du peuple (PAP) ont effectué des exercices dans un stade de Shenzhen, ville de Chine populaire frontalière de Hong Kong. (Donny Kwok et Anne Marie Roantree; Jean Terzian pour le service français)